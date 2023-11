Scuole chiuse domani 3 novembre per allerta meteo in Veneto, FVG e altre 2 regioni: l’elenco dei comuni Dove saranno chiuse le scuole venerdì 3 novembre a causa del maltempo: diversi sindaci hanno deciso di sospendere le lezioni. L’elenco dei Comuni tra Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana e Campania in aggiornamento.

A cura di Susanna Picone

Scuole chiuse domani, venerdì 3 novembre 2023, a causa del maltempo in diversi comuni italiani. Una forte ondata di maltempo, con temporali, venti forti e rischio nubifragi, è in arrivo sulla penisola e in particolare la tempesta Ciaran che ha già colpito duramente l’Europa è attesa nelle prossime ore sulle regioni del Nord e su quelle del Centro tirrenico.

Sulla base delle previsioni disponibili, molti sindaci soprattutto del Nord-Italia, tra Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, ma anche al Sud in Campania, in queste ore stanno firmando ordinanze per tenere chiuse le scuole domani, venerdì 3 novembre, a causa della allerta meteo. L’elenco delle scuole chiuse è in continuo aggiornamento.

In Veneto Zaia chiede la chiusura delle scuole a causa del maltempo

Si va verso la chiusura delle scuole domani 3 novembre in Veneto a causa dei rischi del maltempo, partendo dalle province più esposte alla perturbazione, ovvero Treviso e Belluno. Lo ha annunciato oggi il presidente della Regione, Luca Zaia. "Con gli esperti dell'unità di crisi, coordinati dall'assessore Gianpaolo Bottacin – spiega Zaia – stiamo monitorando la situazione costantemente. L'indicazione precauzionale per le scuole potrebbe essere data anche per le province di Vicenza e Verona".

Sicuramente a causa del maltempo resteranno chiuse domani tutte le scuole della provincia di Belluno. Lo rende noto Roberto Padrin, presidente della Provincia di Belluno. "Vi comunico che a seguito del vertice dell'Unità di Crisi regionale – scrive Padrin – la Prefettura ha disposto per domani la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine a grado nella nostra Provincia di Belluno”.

Scuole chiuse a Conegliano (Treviso), come annunciato dal sindaco sui social, e in altri comuni della Marca: si tratta di Caerano, Cappella Maggiore, Ciso di Valmarino, Colle Umberto, Cordignano, Cornuda, Crocetta del Montello, Farra di Soligo, Follina, Fregona, Giavera, Maser, Miane, Montebelluna, Moriago, Nervesa, Pederobba, Pieve di Soligo, Possagno, Refrontolo, Revine Lago, San Fior, San Pietro di Feletto, San Vendemiano, Sarmede, Segusino, Sernaglia, Susegana, Tarzo, Valdobbiadene, Vidor, Asolo, Borso del Grappa, Castelcucco, Fonte, Monfumo, Pieve del Grappa, San Zenone degli Ezzelini, Vittorio Veneto, Volpago del Montello.

La Protezione civile ha disposto la chiusura degli istituti scolastici in 42 dei 95 comuni della provincia di Treviso a causa dei rischi collegati al previsto acuirsi dell' ondata di maltempo.

A causa delle avverse condizioni climatiche, il sindaco di Verona, Damiano Tommasi, ha firmato l'ordinanza che dispone la chiusura delle scuole. Resteranno chiuse per tutta la giornata di domani le scuole di ogni ordine e grado in tutto il Comune di Verona, dai nidi all'Università.

Scuole chiuse il 3 novembre in Friuli Venezia Giulia

In Friuli Venezia Giulia scuole chiuse a Muggia, dove nei giorni scorsi si è verificato più volte il fenomeno dell'alta marea, con il centro allagato. "Alla luce dell'allerta meteo, con l'arrivo di un’ondata di maltempo particolarmente intensa, il Comune di Muggia dispone la chiusura delle attività scolastiche e didattiche in tutte le scuole dell'infanzia e degli asili nidi pubblici e privati per la giornata di venerdì 3 novembre (le altre scuole risultavano già chiuse per il ponte festivo)", la nota diffusa dal Comune.

Scuole chiuse domani anche nelle ex province di Gorizia (a eccezione di Doberdò del Lago), Udine e Pordenone a causa dell'allerta meteo di colore rosso per criticità idrogeologica elevata diramata ieri dalla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia.

In Toscana scuole chiuse domani 3 novembre

Scuole chiuse anche in alcuni comuni della Toscana domani 3 novembre. Sulla pagina di Fivizzano si legge il seguente messaggio: "Domani venerdì 3 novembre 2023 si comunica che con ordinanza sindacale n. 155, a causa dell’allerta meteo codice arancio, le scuole di ogni ordine e grado e i centri di socializzazione del territorio comunale resteranno chiusi". Stesso provvedimento a Mulazzo (Massa Carrara).

Scuole chiuse domani 3 novembre in Campania

Scuole chiuse domani per allerta meteo anche in alcuni comuni della Campania, anche a Napoli. La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato l'allerta meteo per piogge e forti temporali valido a partire dalle 21 di oggi fino alle 21 di domani, venerdì 3 novembre, sull'intero territorio regionale. Diversi sindaci, soprattutto nei territori dove sarà allerta arancione, hanno deciso di sospendere le lezioni. Scuole chiuse a Nocera Inferiore, Sarno, Monte di Procida, Somma Vesuviana, Portici, Pagani, Angri, Pellezzano, Capua, Sant’Egidio del Monte Albino, Pozzuoli, Casoria, Afragola, Caserta, Cava dei Tirreni, Benevento, Piedimonte Matese.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO