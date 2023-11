Scuole chiuse 3 novembre per allerta meteo arancione: elenco dei Comuni interessati in Campania Scuole chiuse in molti comuni dopo l’allerta meteo per piogge e forti temporali valido fino alle 21 di domani, venerdì 3 novembre.

A cura di Redazione Napoli

Allerta meteo per temporali in Campania e forte vento: scatta in molti comuni la chiusura delle scuole a scopo precauzionale, soprattutto in quelli nelle cui aree ricade l'allerta arancione. L'ordinanza scuole chiuse per allerta meteo è diramata dal sindaco (o dal commissario). si valuta caso per caso l'entità delle possibili precipitazioni e i rischi cui eventualmente sarebbero sottoposti allievi, personale docente e non docente.

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato l'allerta meteo per piogge e forti temporali valido a partire dalle 21 di oggi, giovedì 2 novembre, fino alle 21 di domani, venerdì 3 novembre, sull'intero territorio regionale.

Fanpage.it spiegato come si prende questa decisione: la macchina della sicurezza ha il suo via col bollettino meteo a 24 ore diramato dalla Protezione Civile Regionale. L'allerta meteo per pioggia o neve viene classificata secondo diversi livelli di allarme identificati da un colore, a seconda della gravità, dal verde (meno grave) al rosso (più grave). La città di Napoli rientra nella Zona 1. La responsabilità della chiusura delle scuole è del sindaco che può disporre, tramite un'ordinanza, la chiusura di scuole, parchi e altri luoghi pubblici per motivi di sicurezza.

I Comuni che hanno chiuso le scuole per allerta meteo