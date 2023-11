Scuole chiuse a Napoli venerdì 3 novembre per allerta meteo arancione: ordinanza del sindaco Manfredi Scuole chiuse per allerta meteo arancione anche nella città di Napoli: la decisione del sindaco Gaetano Manfredi.

A cura di Redazione Napoli

Scuole chiuse per allerta meteo arancione anche nella città di Napoli: il sindaco Gaetano Manfredi ha firmato l'ordinanza: domani 3 novembre 2023, così come come in molti altri centri piccoli e grandi della Campania, sospesa l'attività didattica di ogni ordine e grado causa avverse condizioni meteo. Sempre causa meteo cimiteri e parchi cittadini resteranno chiusi. Sarà chiuso il pontile nord di Bagnoli e interdetto l'accesso alle spiagge pubbliche cittadine. Venerdì 3 novembre 2023 gli accessi al Complesso Monumentale di Castel Nuovo e al suo Museo Civico resteranno interdetti al pubblico per motivi di sicurezza.

Il provvedimento del sindaco partenopeo segue il bollettino della Protezione Civile della Regione Campania con un avviso di allerta meteo arancione, valido sull'intero territorio regionale per piogge e temporali e forte vento valido a partire dalle 21 di oggi, giovedì 2 novembre, fino alle 21 di domani, venerdì 3 novembre. Il bollettino prevede temporali, vento forte e mare agitato.