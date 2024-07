video suggerito

Solidarietà anche per i tanti animali senza casa dopo il crollo nella Vela a Scampia Appello delle associazioni a prendere in affidamento gli animali d'affezione rimasti "sfollati" come le loro famiglie: "Offriamo loro un rifugio sicuro"

A cura di Giuseppe Cozzolino

Foto Fanpage.it

Il crollo del ballatoio nella Vela Celeste di Scampia ha acceso i riflettori anche su un altro tipo di solidarietà: quello per gli animali di affezione. Cani e gatti, in massima parte, degli oltre 600 sfollati, che ora si sono ritrovati a dover seguire la propria famiglia in luoghi dopo la loro presenza può essere problematica. In molti, infatti, cercano un alloggio temporaneo dove accompagnare i propri animali da compagnia, in attesa di poter rientrare a casa e dunque riprenderli.

C'è una foto, tra le tante scattate dopo il crollo del ballatoio all'interno della Vela Celeste di Scampia, che ritrae un Akita Inu, la razza canina tra le più famosi al mondo dopo la incredibile storia di Hachiko in Giappone, che guarda seduto tra le scale, sconsolato, verso il vuoto: l'ha scattata uno dei reporter di Fanpage.it, presente sul luogo della tragedia. Ed è una foto che ben rappresenta anche lo stato d'animo degli animali d'affezione che si sono trovati a loro volta in una situazione d'assoluta emergenza. E c'è chi non è neanche sopravvissuto alla tragedia.

"Tra le tante vittime del crollo e della perdita della casa, c’è anche la dolce Bianca", spiegano dal rifugio L’ emozione non ha voce, "In attesa di una nuova sistemazione abitativa per la sua famiglia, che la ama tanto, Bianca sarà nostra ospite grazie al piccolo Massimo che, dopo aver ricevuto informazioni dall’ASL Veterinaria Napoli 1, ci ha scelti per affidarci la sua sorellina". L'associazione ha poi fatto un appello "un appello a tutte le associazioni e centri cinofili: ci sono ancora molti animali sfollati dalla Vela Celeste che hanno bisogno di aiuto e accoglienza. Vi chiedo di unirvi a noi in questo sforzo per offrire loro un rifugio sicuro e amorevole".