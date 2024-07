video suggerito

Crollo alla Vela Celeste di Scampia: scoperto allevamento di animali esotici durante lo sgombero La scoperta è stata effettuata durante lo sgombero della Vela Celeste, dopo il tragico crollo di un ballatoio che ha provocato la morte di tre persone nella serata del 22 luglio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Napoli è ancora scossa dalla tragedia avvenuta nella tarda serata di lunedì 22 luglio alla Vela Celeste di Scampia, dove il crollo di un ballatoio ha provocato la morte di tre persone: l'ultima vittima, Patrizia Della Ragione, madre di Roberto Abbruzzo, un'altra delle vittime, è morta proprio oggi. Sono circa 800 le persone che, in via precauzionale, sono state sgomberate: proprio durante le operazioni di sgombero, però, è arrivata una scoperta interessante: nella parte alta della Vela, infatti, le forze dell'ordine hanno scoperto un allevamento di animali, anche esotici.

Scoiattoli volanti, piranha e un drago barbuto tra gli animali sequestrati

Sono circa 60 gli animali rinvenuti nella Vela Celeste di Scampia. Nella fattispecie, sono stati rinvenuti: 4 cani, 8 gatti, 24 canarini, 2 pesci piranha, 1 pesce di tipo carpa, 7 tartarughe d'acqua "Trachemis", 14 tartarughe terrestri, 3 scoiattoli volanti, 1 drago barbuto e 3 ghiandaie. Gli animali sono stati presi in carico del servizio veterinario dell'Asl Napoli 1 Centro, che sta procedendo anche alla verifica di tutti i documenti per la loro corretta detenzione.

Tre morti e sette bambini feriti nel crollo alla Vela Celeste di Scampia

Come detto, il bilancio dei morti nella tragedia di lunedì sera si è aggravato proprio come questa mattina con la morte di Patrizia Della Ragione, 53 anni, madre e zia delle altre due vittime, Roberto Abbruzzo e Margherita Della Ragione, rispettivamente 29 e 35 anni. La donna morta oggi era anche la nonna di quattro delle sette bambine rimaste ferite nel crollo, ancora ricoverate all'ospedale Santobono, due delle quali giudicate in condizioni di salute molto gravi.