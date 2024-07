La situazione a Scampia. Lunedì 29 i funerali delle vittime: lutto cittadino a Napoli

video suggerito

A Scampia la gente inizia a chiedersi quando tornerà nelle proprie case, mentre si prega per i feriti in ospedale: tra loro tanti bambini in gravi condizioni.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Si terranno lunedì 29 luglio i funerali delle tre vittime nel crollo del ballatoio della Vela Celeste di Scampia: Roberto Abbruzzo, 29 anni, Margherita Della Ragione, 35 anni e Patrizia Della Ragione, 53 anni. I funerali si terranno alle 10 presso la chiesa della Resurrezione di NS Gesù Cristo in piazza Libertà al Rione Monterosa. Il Comune di Napoli aveva già annunciato il lutto cittadino in vista dei funerali.

La situazione dei feriti

Sono sette le bimbe ancora ricoverate nell'ospedale pediatrico Santobono, mentre quattro adulti si trovano nei nosocomi dell'Ospedale del Mare e al Cardarelli. In alcuni casi, le loro condizioni sono ancora gravissime. Quest'oggi anche il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi in mattinata è stato all'ospedale Santobono per fare visita ai bambini rimasti feriti nel crollo delle Vele, assieme accompagnato al consigliere comunale Massimo Pepe, ribadendo il massimo supporto alle famiglie.

La situazione degli sfollati

Nonostante sia passata quasi una settimana dal crollo della Vela Celeste, non è ancora chiaro il destino degli sfollati. Molti si sono appoggiati a casa di amici e parenti, mentre all'interno della sede dell'Università di Scampia ci sono circa 200 nuclei familiari, con i servizi sociali operativi 24 ore su 24 per dare il massimo supporto possibile. Una donna incinta e prossima al parto è stata collocata in albergo, mentre la Fondazione Leone ha accolto una famiglia con un bimbo affetto da gravissima disabilità. Ma non è ancora chiaro quando tutti potranno rientrare nelle loro case.