Operata alla testa una delle donne ferite nel crollo di Scampia: condizioni molto gravi La donna, ricoverata all'ospedale Cardarelli, ha subito un intervento neurochirurgico: resta in prognosi riservata. Migliorano, invece, le condizioni dell'altra donna ricoverata nel nosocomio napoletano.

Restano molto gravi le condizioni di salute di R.M., una delle due donne ricoverate all'ospedale Cardarelli di Napoli dopo essere rimaste ferite nel crollo del ballatoio alla Vela Celeste di Scampia; nell'incidente sono rimaste ferite anche sette bambine. Come rende noto il bollettino del nosocomio partenopeo, la donna, ricoverata in Rianimazione, è stata sottoposta a un intervento neurochirurgico, che si è reso necessario per ridurre la pressione intracranica che, in occasione del tragico crollo, ha subito un grave trauma cranico.

L'intervento di craniotomia decompressiva, secondo i neurochirurghi del Cardarelli, è stato effettuato con urgenza per l'aumento di dimensione dell'edema cerebrale. Dopo l'intervento la donna, ancora in stato di sedazione, è stata riportata nel reparto di Rianimazione e presenta un quadro clinico ancora molto complesso: le sue condizioni di salute sono molto gravi e la prognosi continua a essere strettamente riservata.

Migliorano le condizioni dell'altra donna ricoverata al Cardarelli

La seconda donna ferita nel crollo della Vela Celeste e ricoverata all'ospedale Cardarelli, R.C., assistita nel Trauma Center del nosocomio partenopeo, si trova invece in uno stato di salute soddisfacente, come fa sapere l'ospedale: le sue condizioni di salute sono in lento e progressivo recupero funzionale. Alla luce del miglioramento delle sue condizioni, nelle prossime ore, a seguito di consulenza di chirurgia toracica, verrà valutato un eventuale suo trasferimento presso il reparto di Ortopedia per il prosieguo delle cure.