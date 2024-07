video suggerito

Come stanno i bambini feriti a Scampia: il bollettino medico di oggi dell'ospedale Santobono Restano stabili e gravissime le condizioni di due delle 7 bambine ferite alla Vela Celeste.

Oggi 25 luglio l'ospedale Santobono di Napoli ha emesso un nuovo bollettino medico sulle pazienti pediatriche ricoverate lunedì sera a seguito del crollo di Scampia alla Vela Celeste.

Per le prossime 72 ore, salvo aggiornamenti di rilievo, non è prevista l’emissione di nuovi bollettini. In relazione alle condizioni cliniche delle 7 pazienti pediatriche, di età compresa tra i due e i dieci anni, ricoverate presso l’Ospedale Santobono a seguito del crollo verificatosi presso la Vela Celeste di Scampia (Napoli), si comunica quanto segue:

Terapia Intensiva Pediatrica:

A. P. (7 anni) e B. M. (4 anni) sono ricoverate in condizioni molto gravi e sono attualmente stazionarie nella gravità. La loro prognosi rimane riservata.

Ortopedia:

A.A. (9 anni) è stata operata per una frattura di omero. Il controllo post-operatorio è stato soddisfacente, anche se le sue condizioni generali necessitano di un continuo monitoraggio clinico-strumentale.

B.M. (10 anni) è stata operata per una frattura pluriframmentata di femore. Il decorso post-operatorio è regolare e si attende un intervento maxillo-facciale, subordinato all'evoluzione delle altre lesioni riportate.

B.S. (2 anni) ha subito un intervento per frattura dell’omero distale e mostra un buon decorso operatorio con condizioni generali discrete e stabili.

Chirurgia d’Urgenza:

A.G. (2 anni) mostra una condizione stabile e in lieve miglioramento, continua ad alimentarsi.

A.A. (4 anni), con lesioni multiple, è in condizioni stabili senza indicazioni chirurgiche attuali, è sotto stretto monitoraggio e non ha ripreso completamente l'alimentazione orale.

È stato attivato il supporto psicologico per le pazienti ricoverate in Ortopedia e Chirurgia d’urgenza.

Anche dall'ospedale Cardarelli è arrivato il bollettino che riguarda oggi due donne ricoverate. Una è in gravi condizioni ed è stata operata, l'altra è in miglioramento.