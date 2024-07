video suggerito

Le lacrime di Franco Ricciardi a Scampia, mentre scarica gli aiuti per la Vela Celeste Il noto cantautore napoletano ha portato aiuti alle centinaia di persone sgomberate dalla Vela Celeste dopo il crollo, che da ieri sono accampate nella sede di Scampia dell’Università Federico II. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

È visibilmente commosso, in lacrime, Franco Ricciardi. Il noto cantautore partenopeo ha portato aiuti – generi alimentari e di prima necessità – alle centinaia di persone sgomberate dopo il tragico crollo della Vela Celeste di lunedì sera, molte delle quali da ieri sono accampate all'interno della sede di Scampia dell'Università Federico II. Mentre, in prima persona, scaricava materialmente gli aiuti dal furgone davanti all'università, Ricciardi ha detto: "Chi deve parlare, parli. Noi facciamo. Alla mia comunità dico: ‘Stiamo uniti'".

Un gesto anche simbolico quello di occupare l'università, nella sede tanto pubblicizzata come uno dei punti di rinascita del quartiere, che ospita la facoltà di Scienze Infermieristiche: affinché nessuno si dimenticasse dell'emergenza che gli sfollati della Vela Celeste, dopo l'orrore e la paura di lunedì sera, stanno vivendo. E, da ieri, tutto il quartiere si è mobilitato, facendo arrivare cibo e altri aiuti a chi, al momento, si ritrova senza casa. Oggi, invece, come detto è stato Franco Ricciardi in prima persona a distribuire generi di prima necessità e di conforto agli sfollati.

Crollo alla Vela Celeste di Scampia, sono tre le persone morte

Intanto, proprio questa mattina si è aggravato, purtroppo, il bilancio delle vittime del crollo alla Vela Celeste: sono tre. Dopo Roberto Abbruzzo, 29 anni e Margherita Della Ragione, 35, deceduti subito dopo la tragedia, oggi è morta anche Patrizia Della Ragione, 53 anni, rispettivamente madre e zia delle altre due vittime. Tra i feriti, invece, ci sono sette bambine, due delle quali giudicate in condizioni di salute molto gravi.