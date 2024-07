video suggerito

C’è il terzo morto del crollo a Scampia: è Patrizia Della Ragione, madre dell’altra vittima Roberto Abruzzo Morta la donna di 53 anni gravemente ferita durante il crollo del ballatoio alla Vela Celeste di Scampia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Purtroppo si aggrava il bilancio della tragedia alla Vela Celeste di Scampia: c'è la terza vittima, si tratta di Patrizia Della Ragione, 53 anni. Era stata ricoverata al Cardarelli per un politrauma, aveva riportato anche rottura della milza e frattura del bacino. Della Ragione era la madre di Roberto Abbruzzo, la prima vittima del crollo, di 29 anni. Le sue condizioni generali erano apparse da subito gravissime, tant'è che era stata subito collocata nella Rianimazione del padiglione di Emergenza, lì dove c'è anche una seconda donna, giunta in ospedale a seguito del crollo che, pur presentando un quadro estremamente grave, si trova in una condizione stabile.

Margherita Della Ragione e Roberto Abbruzzo

L'altra vittima, Margherita Della Ragione, 35 anni, era la nipote di Patrizia Della Ragione deceduta oggi, mercoledì 24 luglio. Giuseppe e Luisa Abbruzzo, rispettivamente di 34 e 23 anni, figli di Patrizia Della Ragione, sono ricoverati nell'Ospedale del Mare e sono entrambi giudicati in gravi condizioni.

La donna morta oggi era la nonna di 4 delle 7 bambine ricoverate nell'ospedale pediatrico Santobono. L'ospedale pediatrico in mattinata ha reso noto un bollettino: due bimbe sono ancora in imminente pericolo di vita. All'ospedale Cardarelli, invece, è ricoverata nel Trauma Center una paziente le cui condizioni sono soddisfacenti e il quadro clinico è in miglioramento rispetto alle 24 ore precedenti.

Leggi anche Chi sono i morti e i feriti nel crollo della Vela Celeste di Scampia

«È una tragedia immane. La mia vicinanza e solidarietà alla famiglia. Preghiamo perché le bimbe e gli adulti che sono ricoverati davvero possano uscire presto dall'ospedale, augurando una pronta guarigione». Così il prefetto di Napoli, Michele di Bari, commenta la notizia della terza vittima del crollo .