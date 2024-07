La notte delle Vele dopo il crollo. Oggi la gente di Scampia andrà davanti all’Università: “Portate aiuti” Notte di preoccupazione per il futuro a Scampia, dopo il tragico crollo alla Vela Celeste. Oggi presidio di aiuti promosso dal cantante Franco Ricciardi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A Scampia è passata la notte, non ‘a nuttata di eduardiana memoria. Dunque i problemi di ieri si ripropongono esattamente oggi: che fare? Dove andare? Per ora solo una parte degli 800 sfollati della Vela Celeste è tornata in casa dopo il crollo che ha causato 2 morti e 13 feriti. C'è una parte che ha chiesto aiuto ad amici e parenti, un'altra che ricorre a palestre, associazioni e scuole messe a disposizione in zona e un'altra che ha occupato la facoltà di Scienze Infermieristiche di viale della Resistenza a Scampia. Il rettore della Federico II ha detto che l'Ateneo terrà aperte le porte a chi ha bisogno.

Ma il futuro? Per ora si pensa all'immediato presente. Anche oggi vertice in Prefettura per capire come si evolverà la situazione degli sfollati e soprattutto per comprendere il grado di pericolosità della Vela in cui lunedì sera un ballatoio ha ceduto rovinando per metri e trascinando bambini, donne, uomini. C'è una inchiesta della Procura e due ali della struttura sono sotto sequestro quindi quella gente sicuramente non rientrerà.

Il cantante Franco Ricciardi, originario proprio dell'area Nord di Napoli ha lanciato su Instagram, insieme ad altri attivisti e operatori del posto una sorta di appuntamento: oggi, ore 16, tutti davanti all'Università di Scampia. Ma non solo per solidarizzare anche per aiutare materialmente: servono Carta igienica; Scottex; assorbenti; tovaglioli Salviettine per il cambio dei bimbi, pannolini, omogeneizzati eccetera. «Io sarò lì – dice – vi aspetto».

