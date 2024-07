Le condizioni dei bambini feriti a Scampia, nel crollo della Vela Celeste. Due ancora estremamente gravi

Due delle 7 bambine ferite nel crollo di Scampia ancora in imminente pericolo di vita. Per tre un intervento chirurgico.

È ancora preoccupante il quadro dei 7 bambini feriti nel crollo della Vela Celeste a Scampia. Oggi 24 luglio l'ospedale Santobono nel suo bollettino quotidiano spiega l'evolversi della situazione.

«In relazione alle condizioni cliniche delle 7 pazienti pediatriche tra i 2 e i 10 anni ricoverate presso l’Ospedale Santobono a seguito del crollo verificatosi presso la Vela Celeste di Scampia (Napoli), si comunica quanto segue:

Le due piccole pazienti, A. P. e B. M., rispettivamente di 7 e 4 anni, ricoverate in rianimazione con prognosi riservata, presentano condizioni stabili pur nell’estrema gravità.

Le altre tre piccole pazienti: B.M., B. S., e A.A., rispettivamente di 10, 2 e 9 anni, ricoverate in ortopedia, sono state sottoposte tutte e tre ad intervento chirurgico: una per frattura di femore esposta, un’altra per frattura chiusa del terzo distale dell’omero sinistro. L’ultima per frattura omero sinistro scomposta prossimale.

Una delle tre bambine ricoverate in ortopedia, B.M, che aveva riportato anche frattura infossata della sinfisi mandibolare, sarà successivamente sottoposta ad intervento di chirurgia maxillo facciale non appena sarà risolto lo pneumotorace riportato sempre in conseguenza del crollo. Le tre bambine sono al momento stabili.

Le ultime due, A.G. e A. A., rispettivamente di 2 e 4 anni, ricoverate in chirurgia di urgenza, sono stabili ed in osservazione: A.G. ha cominciato ad alimentarsi, A.A. con lesioni multiple continua a non presentare al momento indicazioni chirurgiche, ma è sotto stretto monitoraggio.