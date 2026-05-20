I 300 sfollati a Scampia stanno rientrando nelle case dopo il crollo nella Vela Rossa, nessun ferito

Sono quasi tutti rientrati in casa i 47 nuclei familiari sfollati nella notte a seguito del crollo nella Vela Rossa di Scampia, a Napoli; il cedimento ha interessato il vano ascensori, non ci sono feriti.

I detriti del crollo nella Vela Rossa di Scampia arrivati all’edificio attiguo

A cedere è stato il vano ascensori; non ci sono stati feriti, ma in via precauzionale nella notte sono state allontanate circa 300 persone, che stanno rientrando nelle case in queste ore, a controlli ultimati. È il bilancio del crollo che si è verificato ieri sera, 19 maggio, all'interno della Vela Rossa di Scampia, periferia Nord di Napoli, edificio in corso di abbattimento nell'ambito del progetto ReStart Scampia. Già dalla serata di ieri sono stati convocati il Centro di coordinamento dei soccorsi e il Centro operativo comunale, la situazione è monitorata dal prefetto Michele di Bari, attraverso i Vigili del Fuoco, e dal sindaco Gaetano Manfredi.

L'incidente non ha causato feriti ma la caduta di detriti è arrivata a pochi metri dalle palazzine di nuova costruzione; in particolare, è stato deciso, in via cautelativo, lo sgombero di un edificio di via Gioberti. Nella notte a Scampia, oltre alle forze dell'ordine e ai sanitari del 118, sono arrivati il vicesindaco Laura Lieto e il presidente dell'VIII Municipalità Nicola Nardella. Il crollo ha causato l'interruzione della fornitura elettrica nella zona in quanto una cabina è stata distrutta; è stato fatto arrivare un gruppo elettrogeno per il ripristino temporaneo.

I 47 nuclei familiari sono stati sfollati nella notte in parte per l'assenza della fornitura elettrica e in parte perché i detriti impedivano l'accesso in sicurezza alle loro abitazioni. Oggi, precisa l'assessore alla Protezione Civile Fiorella Zabatta, "stanno progressivamente facendo ritorno nelle proprie abitazioni"; "al momento restano temporaneamente fuori casa alcune persone residenti nella sola scala F, per un totale di 49 persone di cui 31 adulti e 18 ragazzi".

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Il sistema regionale di Protezione Civile, prosegue Zabatta, si è attivato per garantire assistenza per tutta la notte: "Sono stati predisposti e consegnati 6 gazebo grandi e 6 piccoli, 14 kit led con relativo materiale elettrico, 150 sedie, 10 tavoli pieghevoli, 50 coperte, una torre faro, un generatore carrellato, un generatore di piccole dimensioni"; inoltre ai cittadini rimasti fuori casa sono stati portati acqua potabile e generi di prima necessità.