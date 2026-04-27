Crollo solaio a San Felice a Cancello, gli operai feriti erano in nero: denunciato il proprietario

Le indagini dei carabinieri dopo il crollo del solaio a San Felice a Cancello hanno rivelato che gli operai non avevano contratto e che i lavori erano abusivi.

Gravi irregolarità sono emerse dalle indagini dei carabinieri scattate dopo che questa mattina, lunedì 27 aprile, a San Felice a Cancello, nella provincia di Caserta, è crollato il solaio di una palazzina in ristrutturazione, provocando il ferimento di tre operai che stavano lavorando nell'edificio in quel momento. Gli accertamenti, condotti dai carabinieri della stazione di Cancello, hanno permesso di appurare che i lavori di ristrutturazione, commissionati direttamente dal proprietario dell'immobile, erano stati avviati senza alcuna autorizzazione e senza l'impiego di una ditta specializzata. Inoltre, i tre operai rimasti feriti nel crollo, erano tutti disoccupati e impiegati in nero, senza regolare contratto, nei lavori; i tre sono stati ricoverati in ospedale in prognosi riservata.

Denunciato il proprietario, multe per oltre 11mila euro

Al termine degli accertamenti dei militari dell'Arma, il proprietario dell'immobile, un uomo di 28 anni già noto alle forze dell'ordine, originario dell'Area Vesuviana e residente ad Acerra, nel Napoletano, è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per lesioni personali colpose. I carabinieri, inoltre, hanno elevato sanzioni per un totale di 11.700 euro, contestando all'uomo la violazione della normativa vigente in materia di lavoro, in particolare per l’impiego di personale non formato e senza la preventiva comunicazione obbligatoria.