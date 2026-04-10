Il cane ha ferite alla gola e al corpo e le orecchie tagliate: uomo denunciato per maltrattamenti sull’animale

È accaduto a Montella, nella provincia di Avellino, dove i carabinieri hanno denunciato un uomo di 55 anni del posto, proprietario dell’animale maltrattato.

Controlli serrati, nella provincia di Avellino, quelli predisposti dall'Arma dei carabinieri a tutela del territorio e dell'ambiente, con particolare attenzione agli animali di affezione. Proprio nell'ambito di tali controlli, i carabinieri del Nucleo Forestale di Bagnoli Irpino, in sinergia con l'Asl di Avellino, si sono imbattuti in via San Francesco in Agro, a Montella, in un cane meticcio che mostrava evidenti e profonde ferite alla gola, sul corpo e lungo la coda. I militari dell'Arma hanno pertanto richiesto l'intervento del personale veterinario dell'Asl di Montella che, giunto sul posto, ha confermato i maltrattamenti subiti dall'animale, rilevando anche che il cane era stato sottoposto a conchectomia bilaterale, ovvero al taglio di entrambe le orecchie.

Grazie alla presenza del microchip, i militari dell'Arma sono riusciti a risalire al proprietario dell'animale: si tratta di un uomo di 55 anni del posto, che non ha fornito alcuna motivazione sulle condizioni dell'animale ed è stato pertanto denunciato alla Procura della Repubblica di Avellino per maltrattamento e abbandono di animale. Il cane è stato preso in carico dalle autorità competenti per essere sottoposto alle cure del caso.