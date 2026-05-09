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Aversa, abbandona cagnolina di tre mesi poi investita e uccisa. Uomo denunciato, rischia fino a sette anni di carcere

Individuato grazie alle telecamere, l’uomo è accusato di abbandono di animali. Ritirata anche la patente dopo la segnalazione al prefetto.
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A cura di Redazione Napoli
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immagine di repertorio
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Orrore ad Aversa, dove un uomo è stato identificato e denunciato dopo aver abbandonato una cagnolina di appena tre mesi, morta poco dopo essere stata investita da un'auto. L'episodio è avvenuto lungo le strade del popoloso centro del Casertano. Secondo quanto ricostruito, l’animale è stato lasciato in strada dal proprietario e, poco dopo, è stato travolto da un veicolo in transito. Trasportata d'urgenza da un veterinario, la cagnolina è morta nonostante i tentativi di salvarla.

Gli agenti della Polizia provinciale di Caserta, coordinati dal colonnello Biagio Chiariello, sono riusciti a risalire all'uomo grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza. Il responsabile è stato denunciato alla procura di Napoli Nord per abbandono di animali. Il reato, previsto dal codice penale, prevede pene severe anche alla luce delle recenti modifiche normative. L'uomo rischia fino a sette anni di carcere. Nei suoi confronti è stato inoltre disposto il ritiro della patente, dopo la segnalazione al prefetto di Caserta. «La tutela del benessere degli animali rientra tra le priorità della Polizia Provinciale di Caserta – ha dichiarato il comandante Chiariello – che ad oggi conta circa 320 animali controllati in solo 4 mesi».

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