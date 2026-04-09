Camorrista latitante arrestato in Costa Azzurra: legato ai Mazzarella, viveva nel lusso con la famiglia

Il GIGN (Groupe d’intervention de la Gendarmerie nationale)

Un camorrista latitante è stato arrestato in Costa Azzurra, in Francia; lo riportano i media locali, che citano una comunicazione della Gendarmeria. Secondo il quotidiano Le Figaro, l'uomo è ritenuto legato al superboss Roberto Mazzarella, capo dell'omonimo cartello di camorra arrestato dai carabinieri pochi giorni fa a Vietri sul Mare (Salerno).

Il latitante è stato scovato a Beausoleil (Alpi Marittime), cittadina al confine col Principato di Monaco, dove il latitante viveva sotto falsa identità in un appartamento di lusso con la famiglia; per sfuggire alle ricerche avrebbe utilizzato dei documenti italiani contraffatti. L'arresto è scattato alle 6 del mattino di oggi, 9 aprile, quando alla porta dell'abitazione dell'uomo si sono presentati i militari della sezione investigativa di Marsiglia, col supporto dell'unità GIGN (Gruppo di Intervento della Gendarmeria Nazionale) di Orange.

Le generalità non sono state diffuse, ma si tratterebbe di un pregiudicato che era stato già condannato in Italia per possesso di droga e munizioni, ricercato su mandato di arresto europeo emesso a fine gennaio dalla Procura di Napoli e già al centro di una indagine avviata dalla Corte di Appello di Aix-en-Provence. Citando il comunicato della Gendarmeria, i media francesi aggiungono che il latitante verrà consegnato quanto prima alle autorità italiane per comparire davanti ai magistrati napoletani e che rischia una pena minima di 20 anni di reclusione in quanto sospettato di "direzione, promozione e organizzazione del traffico di stupefacenti in Italia".