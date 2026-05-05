Protesta tassisti Napoli, lancio di uova e bottiglietta di plastica contro vigile urbano

Il corteo era sul corso Umberto I di Napoli, quando l’agente avrebbe detto a due manifestanti sullo scooter di indossare il casco.

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Momenti di tensione a Napoli durante il corteo dei tassisti che da questa mattina sta attraversando la città. Durante il passaggio del corteo lungo il corso Umberto I di Napoli, un agente della Polizia Municipale è stato colpito da una bottiglietta di plastica e un lancio di uovo dopo aver invitato due manifestanti, che erano su uno scooter, ad indossare il casco obbligatorio quando si circola sui mezzi a due ruote. Il lancio è partito dal centro del corteo: un episodio che si unisce ad alcuni momenti di tensione già registrati questa mattina con alcuni conducenti Ncc (Noleggio Con Conducente).