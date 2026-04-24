Napoli, tensioni al corteo contro la remigrazione, gavettoni e fucili ad acqua contro la polizia

Il tentativo di sfondamento del cordone di polizia / Fanpage.it

Tensioni al corteo contro la remigrazione a Napoli, oggi pomeriggio, 24 aprile, attorno alle 18,30, quando i manifestanti hanno tentato di forzare il cordone della polizia, schierato a difesa dell'hotel dove si sta tenendo il raduno dell'estrema destra, usando dei materassini gonfiabili come scudo. La polizia li ha contenuti senza caricare. I manifestanti hanno colpito il cordone di polizia con gavettoni e fucili ad acqua. Cgil e Anpi, che partecipavano al contro-corteo, si sono defilate prima della rotonda di Capodichino e non hanno partecipato all'azione.

I cortei contro l'evento sulla remigrazione dell'estrema destra con l'ex ministro Gennaro Sangiuliano e il senatore leghista Gianluca Cantalamessa sul palco di CasaPound sono partiti oggi pomeriggio attorno alle 16,30. Caos traffico tra piazza Carlo III e Capodichino. Mentre, per motivi di sicurezza, dalle 16,30 sono stati chiusi dalla Questura di Napoli anche gli svincoli della Doganella della Tangenziale di Napoli. Attorno alle ore 18,30, il corteo della contro-manifestazione è arrivato all'altezza di viale Umberto Maddalena, che è stato chiuso alla circolazione in entrambi i sensi di marcia. Imponente il dispiegamento delle forze dell'ordine, con un centinaio di poliziotti,. schierati in assetto anti-sommossa attorno all'hotel dove si tiene l'evento sulla remigrazione. Mentre i manifestanti sono diverse decine.

La contro–manifestazione anti–remigrazione a Napoli / Fanpage.it

L'iniziativa sulla Remigrazione, ossia la proposta di legge della destra estrema per far tornare nei loro paesi gli immigrati, anche quelli regolari, si tiene al Millenium Gold Hotel di Capodichino, di fronte all'Aeronautica Militare Italiana e all'aeroporto ed è stata accolta tra le polemiche a Napoli. Per la Cgil e l'Anpi, tenere questo evento il 24 aprile, un giorno prima della festa della Liberazione dell'Italia dal nazi-fascismo, "è un affronto alla città di Napoli, medaglia d'oro della Resistenza".

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La contro–manifestazione anti–remigrazione a Napoli / Fanpage.it

La contro-manifestazione a piazza Carlo III

La Cgil della Campania ha annunciato un corteo a piazza Carlo III, al quale stanno partecipando anche ANPI, Alleanza Verdi-Sinistra e rete globale No Kings. Il corteo è scortato dalla Digos della Polizia di Stato. Ma è previsto un posto di blocco all'altezza di Poltrone e Sofà su viale Maddalena. In strada, nella contro-manifestazione degli attivisti, al momento ci sono un centinaio di giovani del collettivo Argo, di Mezzocannone occupato, Insurgencia. In testa al corteo c'è uno striscione che recita: "Remigratevi voi Napoli è antifa, Jatevenne". "No war, no genocide, liberiamoci dai re e dalle loro guerre" sono gli slogan che si leggono sui cartelli esposti. Dopo il presidio, i manifestanti raggiungeranno in corteo la sede del convegno a Capodichino, al momento protetta da un massiccio cordone di polizia.

La contro–manifestazione anti–remigrazione a Napoli / Fanpage.it

Chiusa la Tangenziale di Napoli alla Doganella

Su richiesta della Questura di Napoli, gli svincoli di uscita Doganella est e ovest sono stati chiusi dalle 16:30 di oggi e fino a cessate esigenze. Lo annuncia, in una nota, Tangenziale di Napoli S.p.A.. La decisione "è stata presa in relazione al Convegno sulla "Remigrazione" e alla contromanifestazione del movimento ‘No Kings'".