Ruba smartphone ai turisti che fanno il bagno a Lido Mappatella, bloccato tra la folla dalla Polizia Locale

Un uomo è stato bloccato dalla Polizia Locale mentre rubava uno smartphone ai turisti sulla spiaggia del Lido Mappatella sul Lungomare di Napoli.

Ruba lo smartphone ai turisti sulla spiaggia del Lido Mappatella approfittando di quando sono distratti mentre fanno il bagno. Ma finisce nei guai. Il ladro è stato bloccato dalla Polizia Locale di Napoli. L'episodio è accaduto questa mattina, domenica 24 maggio, a quanto apprende Fanpage.it, sulla famosa e popolare spiaggia del Lungomare di Napoli che si trova a due passi da via Caracciolo e dalla Rotonda Diaz. La spiaggia era affollata di persone, tra turisti e cittadini, i quali, complice anche la bella giornata di sole, erano scesi in spiaggia per godersi qualche ora di relax.

L'uomo bloccato dalla polizia locale e portato in caserma

Ad un certo punto le urla attirano l'attenzione della polizia locale che si precipita sul posto. Un turista non trova più il suo telefonino. I caschi bianchi, dell'Unità Operativa Chiaia, non perdono tempo. In pochi minuti individuano il presunto ladro. L'uomo viene bloccato tra la folla della spiaggia, fermato e portato in caserma dove viene sottoposto a foto segnalamento per il probabile furto di telefonino. Tutta la vicenda è al momento in corso di accertamento. I poliziotti municipali hanno raccolto le prime testimonianze ed eseguito i rilievi del caso, mentre si cercano eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.

Il furto dei telefonini sul Lido Mappatella e sugli scogli del Lungomare, purtroppo, non accade per la prima volta. Già in passato si sono verificati episodi del genere. Il Comando della Polizia Locale, di concerto con le altre forze dell'ordine, ha intensificato i controlli proprio per contrastare questo genere di reati predatori ed altri fenomeni di violenza.