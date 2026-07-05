Tenta di aggredire una turista, uomo bloccato dall’Esercito a Porta Capuana

L’aggressore è stato poi consegnato alle forze dell’ordine, mentre la donna è stata assistita dal personale sanitario.

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Una nuova aggressione, l'ennesima che poteva verificarsi, purtroppo, nella zona di Porta Capuana, è stata sventata nel pomeriggio di oggi, domenica 5 luglio, dai militari dell'Esercito Italiano, impegnati in un servizio di controllo nell'ambito dell'operazione "Strade Sicure". Stando a quanto si apprende, i militari sono intervenuti quando hanno notato un uomo, in forte stato di agitazione, mentre tentava di aggredire una donna, una turista che si trovava in quel momento in centro a Napoli.

L'aggressore ha tentato di opporre resistenza, ma è stato rapidamente neutralizzato dai soldati, che lo hanno messo in sicurezza. La turista è stata assistita dai militari e poi dai sanitari, giunti prontamente sul posto, mentre il suo aggressore è stato invece consegnato alle forze dell'ordine, che lo hanno portato via.

L'ennesimo episodio di violenza a Porta Capuana – in questo caso, per fortuna, soltanto tentata – si è verificato a poco più di 24 ore di distanza dall'omicidio di Alessandro Grivano, il 33enne ucciso a colpi di pistola nella notte tra venerdì e sabato proprio lì, a due passi dalla Stazione Centrale. L'uomo, che si trovava in scooter quando è stato raggiunto dai proiettili, è stato trasportato all'ospedale Pellegrini, dove è deceduto a causa delle ferite riportate. Sull'omicidio di Alessandro Grivano indagano le forze dell'ordine, che non escludono né la pista dell'agguato di camorra né quella dei motivi personali legati alla vita del 33enne.