Spruzza spray urticante su due turisti e li rapina a Porta Capuana, arrestato 22enne

Un 22enne extracomunitario è stato arrestato dalla Polizia nei pressi di Porta Capuana nel centro di Napoli: aveva aggredito e rapinato due turisti in via Alessandro Poerio.

Ha usato lo spray urticante per prendere le vittime di sorpresa e impedire loro di reagire, ha afferrato collanina d'oro e cellulare e un attimo dopo stava già correndo via: è la tecnica che ha usato un 22enne che ieri sera, 19 giugno, ha aggredito due turisti nella zona di Porta Capuana, nei pressi della Stazione Centrale di Napoli. Una rapina come le tante che sono state registrate di recente in zona, ma queste volte sono arrivate le manette: il giovane è stato bloccato al termine di un inseguimento da una pattuglia della Polizia di Stato.

I due turisti sono stati avvicinati mentre erano in via Alessandro Poerio, per strada. L'aggressione è stata molto veloce: il ragazzo ha tirato fuori lo spray urticante e lo ha spruzzato mirando agli occhi, sapendo che sarebbe bastato questo per avere campo libero. Poi ha strappato la collana d'oro di lui e il cellulare di lei ed è scappato, lasciandosi alle spalle i due spaventati e disorientati. Era ancora a vista quando, pochi istanti dopo, le vittime hanno fermato una pattuglia dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli, che si trovava in zona nell'ambito dei servizi di pattugliamento di routine; hanno raccontato ai poliziotti quello che era appena successo e indicato il ragazzo in fuga.

È scattato immediatamente l'inseguimento, al quale hanno preso parte anche gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato; il 22enne è stato raggiunto e bloccato poco dopo, in via Sant'Antonio Abate. Dagli accertamenti è emerso che il 22enne ha precedenti di polizia, anche specifici; dopo le formalità di rito è stato arrestato con l'accusa di rapina aggravata.