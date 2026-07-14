Turista scippato dell’orologio Patek Philippe da 130mila euro ai Quartieri Spagnoli: arrestati due giovani

Un 21enne e un 25enne sono stati arrestati dai carabinieri: sono ritenuti responsabili della rapina di un orologio di lusso ai danni di un turista americano avvenuta nel cuore di Napoli lo scorso 6 luglio.

Immagine di repertorio

Dopo oltre un mese di indagini, oggi, martedì 14 luglio, i carabinieri della compagnia Napoli Centro, su disposizione della Procura partenopea, hanno arrestato un 21enne e un 25enne, gravemente indiziati di aver rapinato un turista americano, lo scorso 6 giugno, ai Quartieri Spagnoli, nel cuore di Napoli: in quella occasione, il turista venne scippato del prezioso orologio che portava al polso, un Patek Philippe Nautilus del valore di circa 130mila euro.

Il provvedimento di custodia cautelare arriva al termine dell'attività investigativa esperita dai carabinieri della stazione Quartieri Spagnoli, che hanno ricostruito come, la sera del 6 giugno, i due indagati, a bordo di uno scooter, abbiano intercettato il turista americano all'uscita da un ristorante in via Nardones. Uno dei due soggetti, con il volto travisato dal casco, si avvicinò al turista, che passeggiava con la sua famiglia, e gli strappò dal polso il prezioso orologio; durante lo scippo, il malcapitato venne anche trascinato per alcuni metri, riportando lesioni al polso sinistro.

Di fondamentale importanza per le indagini si sono rivelate le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, che hanno permesso ai militari dell'Arma di identificare il 21enne e il 25enne. Ulteriori accertamenti sono in corso per verificare se, nella zona della rapina, fossero presenti altri soggetti con il compito di segnalare agli indagati le vittime da rapinare.