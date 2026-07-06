Quartieri Spagnoli, rissa per i tavolini: aggrediti turisti, uno finisce in ospedale

Una lite, pare, per dei tavolini occupati tra gestori di un locale e turisti, uno dei quali è finito in ospedale: se la caverà con cinque giorni di prognosi.

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Una lite per l'occupazione dei tavolini è degenerata, ed un turista di 54 anni è finito in ospedale. Accade a Napoli, in via Concezione a Montecalvario, presso un bar del posto. Stando a quanto ricostruito finora, i gestori ed alcuni turisti avrebbero litigato per l'occupazione di tavoli. Non è chiaro cosa sia avvenuto subito dopo, ma uno dei turisti è finito in ospedale, presso il Centro Traumatologico Ortopedico, per le cure del caso: se la caverà con una prognosi di cinque giorni. Al momento, non ci sono indagini in corso, sebbene i carabinieri siano intervenuti ieri sera sul posto.

Trattandosi di ferite inferiori ai 20 giorni, infatti, non si procede d'ufficio, ma serve una denuncia da parte del turista, oppure dei gestori stessi del locale. I militari dell'Arma hanno invitato tutti i protagonisti della vicenda a sporgere querela per procedere con le indagini. L'episodio è avvenuto su via Concezione a Montecalvario, strada perpendicolare a via Toledo, non distante da Montesanto, già finita nell'occhio del ciclone nei giorni scorsi per altri fatti di cronaca come la violenta rissa da strada che è culminata, dopo lanci di sedie e tavolini, anche nell'impugnatura di un kalashnikov: immagini che hanno fatto rapidamente il giro del mondo, mostrando un aspetto molto violento di Napoli, città che proprio da quando ha rivalutato la propria immagine di tourism-friendly ha visto crescere in maniera esponenziale il proprio afflusso turistico da ogni parte del mondo, al punto da generare anche gli effetti negativi dell'overtourism, fenomeno diffuso in tutte le grandi città che da anni combattono contro i danni che quest'ultimo genera.