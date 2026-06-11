Ai Quartieri Spagnoli rimossi oltre 100 paletti, fioriere, sedie e catene illegali per parcheggiare

Blitz della Polizia Locale ai Quartieri Spagnoli: rimossi con i bobcat decine di paletti abusivi e fioriere illegali.

Rimossi paletti abusivi per la sosta ai Quartieri Spagnoli

Blitz ai Quartieri Spagnoli di Napoli della Polizia locale con i bobcat. Rimossi oltre 100 paletti, fioriere e catene abusivi installati in strada per parcheggiare. Utilizzate anche le sedie per mantenere il posto auto riservato sulla pubblica via. I caschi bianchi hanno portato via tutto, con l'ausilio degli operatori della NapoliServizi, con il Pronto Intervento Urbano. L'operazione è stata condotta dagli agenti dell’unità operativa Avvocata, con il supporto del personale della Polizia di Stato. Rimossi nello specifico 85 paletti, 34 fioriere di grandi dimensioni, 9 stendini, 20 metri di catena, 3 pedane in legno, 6 sedie e un motore di condizionatore. Sono stati inoltre elevati 20 verbali per infrazioni al Codice della Strada.

Discariche abusive scoperte a Soccavo

Ma non finisce qui. Perché la Polizia Locale ha effettuato numerosi controlli su tutto il territorio cittadino sia a tutela della sicurezza, che del decoro urbano e della legalità nel settore commerciale. Nell'area occidentale, per esempio, gli agenti dell’unità operativa Soccavo sono intervenuti in via Lattanzio, dove hanno sequestrato un ingente quantitativo di rifiuti di varia natura, tra cui rifiuti speciali. L’area è stata transennata in attesa della successiva caratterizzazione e rimozione dei materiali, mentre l’autore dell’illecito conferimento è stato denunciato per violazione delle norme previste dal Testo Unico Ambientale.

Al centro storico prelevati 22 scooter e auto

Gli agenti dell’unità operativa San Lorenzo, unitamente al Gruppo Intervento Territoriale e al Servizio Gestione Parco Veicolare, hanno effettuato il sequestro amministrativo di 3 veicoli e il fermo amministrativo di un ulteriore mezzo. Sono stati rimossi complessivamente 22 veicoli, di cui 6 risultati in stato di abbandono. Quattro delle cinque attività controllate sono risultate irregolari: in particolare, due officine meccaniche sono state sottoposte a sequestro penale. Tra le violazioni accertate figurano l’assenza del titolo autorizzativo, del nulla osta per l’impatto acustico e del registro di carico e scarico dei rifiuti speciali. Contestata, inoltre, l’occupazione abusiva di suolo pubblico.

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Il personale dell’unità operativa Stella, infine, ha effettuato un controllo congiunto con i militari della Guardia di Finanza in via Colli Aminei, presso una struttura in cui era in corso un evento. All’organizzatore è stata contestata la mancanza del titolo necessario per lo svolgimento dell’attività e del nulla osta in materia di impatto acustico. È stata inoltre accertata la presenza di diversi lavoratori irregolari.