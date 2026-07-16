Blitz a Montesanto e ai Quartieri Spagnoli: polizia e carabinieri per le strade alla ricerca di armi e droga

Blitz interforze questa mattina nel centro di Napoli: decine di poliziotti e carabinieri per le strade, mentre un elicottero sorvola il centro della città.

Carabinieri e Polizia Municipale in piazzetta Montesanto

Decine di poliziotti e carabinieri per le strade del centro di Napoli: alle prime luci di oggi, giovedì 16 luglio, un blitz interforze è scattato tra Montesanto e i Quartieri Spagnoli. Gli agenti della Polizia di Stato, i militari dell'Arma dei carabinieri, con l'ausilio anche della Polizia Municipale, stanno scandagliando le strade del centro alla ricerca di armi e droga, mentre gli elicotteri delle forze dell'ordine, com'è chiaramente udibile e visibile anche a distanza, stanno sorvolando la città.

La Polizia di Stato in via Toledo

Auto di pattuglia sono visibili in via Toledo, all'altezza di largo Berlinguer, ma anche in piazzetta Montesanto, all'esterno della stazione dell'Eav e della Funicolare. Il luogo scelto per il blitz odierno, ovviamente, non è casuale: proprio nella piazzetta di Montesanto dove sorge la stazione, circa due settimane fa, furono segnalati alcuni spari; qualche ora dopo, poi, il video di un uomo armato di kalashnikov, tra la folla, in pieno giorno, fece il giro del web. A distanza di qualche ora da quel video, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 38 anni, recuperando anche il kalashnikov.