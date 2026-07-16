Blitz a Montesanto e ai Quartieri Spagnoli: polizia e carabinieri per le strade alla ricerca di armi e droga
Decine di poliziotti e carabinieri per le strade del centro di Napoli: alle prime luci di oggi, giovedì 16 luglio, un blitz interforze è scattato tra Montesanto e i Quartieri Spagnoli. Gli agenti della Polizia di Stato, i militari dell'Arma dei carabinieri, con l'ausilio anche della Polizia Municipale, stanno scandagliando le strade del centro alla ricerca di armi e droga, mentre gli elicotteri delle forze dell'ordine, com'è chiaramente udibile e visibile anche a distanza, stanno sorvolando la città.
Auto di pattuglia sono visibili in via Toledo, all'altezza di largo Berlinguer, ma anche in piazzetta Montesanto, all'esterno della stazione dell'Eav e della Funicolare. Il luogo scelto per il blitz odierno, ovviamente, non è casuale: proprio nella piazzetta di Montesanto dove sorge la stazione, circa due settimane fa, furono segnalati alcuni spari; qualche ora dopo, poi, il video di un uomo armato di kalashnikov, tra la folla, in pieno giorno, fece il giro del web. A distanza di qualche ora da quel video, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 38 anni, recuperando anche il kalashnikov.