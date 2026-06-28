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Incendio ai Quartieri Spagnoli, colonna di fumo nero invade i vicoli: arrivano i pompieri

Un incendio in via Trinità degli Spagnoli a Napoli domato dai pompieri: una grossa colonna di fumo aveva invaso in poco tempo i vicoli dei Quartieri.
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A cura di Giuseppe Cozzolino
L’incendio ai Quartieri Spagnoli
L’incendio ai Quartieri Spagnoli

Un incendio è scoppiato nel pomeriggio di oggi sul terrazzo di una abitazione di via Trinità degli Spagnoli, nel cuore dei Quartieri Spagnoli di Napoli. Tanta paura, ma nessun ferito: sul posto sono arrivati i pompieri per domare le fiamme. Non è ancora chiaro cosa abbia fatto scatenare l'incendio, ma il fumo si è subito propagato per i vicoli della zona, rendendo l'aria totalmente irrespirabile, visto anche il gran caldo di queste ore.

Per motivi precauzionali, i vigili del fuoco hanno temporaneamente fatto allontanare i residenti nello stabile, per poi farli rientrare ad intervento finito e una volta controllato non vi fossero rischi per la loro incolumità.

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