Strappa la collana alla turista finlandese, sputa in faccia alla nipote 14enne poi picchia un vigile: arrestato a Porta Nolana

Un 27enne straniero pluripregiudicato ha rapinato una turista e poi aggredito gli agenti di polizia locale accorsi in suo aiuto. L’uomo è stato arrestato.

Polizia Locale nella zona di Porta Nolana / immagine di repertorio

Strappa la collana ad una turista finlandese di 67 anni, poi sputa in faccia alla nipotina 14enne e aggredisce l'agente di polizia locale corso ad aiutarle, colpendolo ripetutamente. Il poliziotto locale è finito in ospedale, assieme alla 67enne, ricevendo un referto di 7 giorni di prognosi per la guarigione. L'episodio è accaduto sabato scorso a Porta Nolana, a poca distanza da piazza Garibaldi. Bloccato, invece, non senza difficoltà, il 27enne straniero ritenuto responsabile della rapina e dell'aggressione. Si tratterebbe di un cittadino di origine marocchina, irregolare con numerosi precedenti. L'uomo, come detto, avrebbe aggredito la vittima e opposto una violenta resistenza agli agenti. Per lui si sono aperte le porte del carcere di Poggioreale. Stamattina, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, è stato giudicato per rito direttissimo. Il giudice ha convalidato l'arresto ed ha valutato negativa e violenta la personalità del soggetto. Al momento verrà tradotto in carcere in attesa del rito abbreviato, richiesto dal difensore. Il capo di imputazione è rapina.

L'operazione è stata condotta dagli agenti dell’Unità Operativa Avvocata che hanno arrestato il 27enne in flagranza di reato. L'uomo è ritenuto responsabile di un furto con strappo ai danni della turista finlandese. Secondo gli investigatori, la dinamica di quanto accaduto avrebbe mostrato la particolare aggressività del soggetto. Dopo aver strappato con violenza la catenina d’oro dal collo della vittima, che è rimasta ferita ed ha riportato lesioni giudicate guaribili presso l’ospedale Pellegrini, il malvivente ha tentato di sfuggire alla cattura.

Durante la fuga, l'uomo ha opposto una violenta resistenza colpendolo ripetutamente un agente della Polizia Locale, il quale ha riportato lesioni con prognosi di 7 giorni, arrivando a sputare contro la nipote quattordicenne della turista. Gli operatori della Polizia Giudiziaria della Polizia Locale, dopo aver raccolto le denunce delle persone offese e completato gli accertamenti di rito, hanno informato il Pubblico Ministero di turno. Quest'ultimo ha disposto l’arresto e il trasferimento del 27enne presso le camere di sicurezza della Questura in attesa del rito direttissimo. Da successivi controlli, l'arrestato è risultato: irregolare sul territorio nazionale, pluripregiudicato per reati specifici contro il patrimonio (furto, rapina e ricettazione). Era stato peraltro già sottoposto a misure cautelari, nello specifico l'obbligo di dimora nel Comune di Napoli e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per un precedente furto aggravato. A seguito dell'udienza di convalida, il Giudice per le indagini preliminari ha disposto per il 27enne la custodia cautelare in carcere presso la Casa Circondariale di Poggioreale, dove rimarrà in attesa della celebrazione del rito abbreviato.