Aggredisce una donna a Porta Nolana a Napoli, immobilizzato da un soldato con la tecnica di combattimento militare

Aggredisce una donna a Porta Nolana, immobilizzato dai militari con una tecnica di combattimento. L’uomo è stato poi arrestato.

Militare dell’Esercito Italiano blocca un uomo a Porta Nolana / Foto Ministero della Difesa

Donna aggredita in strada da un uomo in stato di agitazione a Porta Nolana, al centro di Napoli. Salvata da un soldato dell'Esercito Italiano, impegnato nella operazione Strade Sicure, che è riuscito a bloccare l'aggressore con una mossa del Metodo di Combattimento Militare (MCM) e ad immobilizzarlo. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 5 luglio. La pattuglia dell'Esercito è riuscita ad intervenire tempestivamente mettendo in salvo la vittima. L’uomo è stato quindi affidato alle Forze dell’Ordine, mentre la donna ha ricevuto immediatamente assistenza sanitaria ed è stata portata in sicurezza.

L'aggressore ha opposto resistenza ed è stato bloccato

I militari erano impegnati sul campo in una attività di pattuglia dinamica nella zona di Porta Nolana, dove si trova la stazione della Circumvesuviana ed il mercatino. Quando hanno sentito le urla della donna, si sono precipitati sul posto. Qui, hanno visto l'uomo, in forte stato di agitazione, che stava aggredendo la ragazza. Alla vista dei militari, l'aggressore, invece di addivenire a più miti consigli, ha tentato di opporre resistenza. Grazie all'addestramento e all'applicazione delle tecniche del Metodo di Combattimento Militare (MCM), i soldati sono riusciti a neutralizzarlo rapidamente. In pratica, è stato bloccato a terra, attraverso una manovra specifica.

L'uomo è stato immobilizzato in sicurezza, senza che venissero arrecati danni a terzi. La donna è stata subito soccorsa e assistita in prima istanza dal personale militare, che poi ha allertato i soccorsi sanitari e le forze dell'ordine. L'aggressore è stato infine consegnato agli agenti delle Forze dell’Ordine, giunti sul luogo, per le procedure di identificazione e l’arresto.