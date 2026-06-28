Molestano una donna durante il Pride di Napoli, poi aggrediscono gli agenti intervenuti: arrestati

Due 23enni ed un 22enne arrestati, uno di loro dovrà rispondere anche di lesioni a Pubblico Ufficiale: l’episodio a Piazza Dante, durante il Napoli Pride.

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Prima le molestie ad una donna, poi l'aggressione agli agenti che cercavano di identificarli: tre persone, di cui due 23enni ed un 22enne, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato durante il Pride di Napoli che si è tenuto ieri, sabato 27 giugno. Ad intervenire sono stati gli agenti del Commissariato Montecalvario, che ha presidiato la zona di Piazza Dante, uno dei punti principali del Napoli Pride.

Tutto sarebbe iniziato quando a Piazza Dante era in corso il concerto dell'evento, che come da tradizione si svolge nella grande piazza partenopea. I tre avrebbero iniziato ad infastidire una donna, presente col figlio, tanto che la donna stessa, esasperata, li avrebbe segnalati alle forze dell'ordine per le molestie subite. A quel punto sono arrivati gli agenti di Polizia, per identificare i tre, che però non l'hanno presa bene: sono andati in escandescenza tentando anche di aggredire gli agenti intervenuti, e in un caso riuscendoci. Con qualche difficoltà, tutti e tre i giovani sono stati bloccati e portati in commissariato: per due di loro, di 22 e 23 anni, è scattata la denuncia per resistenza a Pubblico Ufficiale, per il terzo, anche lui di 23 anni, l'accusa è di lesioni a Pubblico Ufficiale, essendo riuscito a colpire uno degli agenti intervenuti. Sono stati così tutti arrestati in attesa di processo per direttissima.

Per il resto, il Pride di Napoli si è svolto senza particolari problemi: come di consueto, la manifestazione ha attratto nel capoluogo partenopeo tantissime persone anche dalla provincia e dalle zone limitrofe, con una sfilata che si è conclusa come sempre in un clima di serenità e di spensieratezza, nonostante il grande caldo che ha attanagliato Napoli (e non solo) in questi giorni.