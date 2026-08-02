Ruba un bracciale d’oro durante la festa dei 100 anni del Napoli, inseguito dai tifosi e bloccato dalla polizia

Un 34enne è stato arrestato dalla polizia per aver rubato un braccialetto d’oro a un tifoso durante i festeggiamenti del Centenario del Napoli.

Ruba un bracciale d'oro durante la festa dei 100 anni del Napoli, ma viene rincorso dai tifosi sul Lungomare di via Caracciolo e infine bloccato dalla polizia. È accaduto venerdì sera, durante il corteo degli ultras nell'ambito della manifestazione "Napoli 1926-2026 Un Secolo di Passione" che ha anticipato di un giorno la Cerimonia organizzata dal club in piazza del Plebiscito. Nei guai un 34enne con precedenti di polizia, per furto con strappo. L'uomo è stato arrestato dai poliziotti mentre la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.

Il furto durante il corteo degli ultras

Il furto è avvenuto sul Lungomare dove era in corso il corteo partito da piazza dei Martiri e poi conclusosi alla Rotonda Diaz. Nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli, erano stati allestiti diversi presidi delle forze dell'ordine per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica durante i festeggiamenti per il centenario della squadra partenopea.

Ad un certo punto, gli agenti del Commissariato di Secondigliano, che erano impegnati nei controlli, sono intervenuti in via Caracciolo angolo via Dohrn, dove hanno notato un uomo rincorso da alcuni tifosi che chiedevano aiuto. I poliziotti, tempestivamente intervenuti, hanno bloccato il fuggitivo accertando che lo stesso, poco prima, si era dato alla fuga dopo aver strappato un bracciale d’oro dal polso di una persona. A quel punto, i poliziotti non hanno perso tempo. Hanno inseguito il ladro, l'hanno raggiunto e sono riusciti finalmente a bloccarlo. Per lui sono scattate le manette. Arrestato per furto. Mentre il braccialetto, come detto, è stato restituito al proprietario al quale era stato sottratto.