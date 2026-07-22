“Napoli 100”, il programma della festa del 1° agosto: pizze gratis e Processione Azzurra

Il programma completo di “Napoli 100”, la Festa per il Centenario della società azzurra prevista per il 1° agosto. Gli eventi, inizieranno alle 19.26.

Tutto pronto a Napoli per il Centenario della Squadra Azzurra: dalla Processione Azzurra alle pizze gratis, passando per la cerimonia pubblica che si terrà in Piazza del Plebiscito dalle 20.45. Un appuntamento con la storia al quale la Società Sportiva Calcio Napoli, Regione Campania e Comune di Napoli hanno collaborato per arrivare nel migliore dei modi.

Si parte con la Processione Azzurra dalle 19.26 (orario che ricorda appunto l'anno di fondazione) da Piazza Carità, luogo della prima sede sociale, per poi proseguire verso Via Toledo, Via Santa Brigida, Via Verdi, Via San Carlo, Piazza Trieste e Trento, Piazza del Plebiscito. Durante la processione, 100 attori, 100 musicisti e 100 bambini, racconteranno la città e le sue tradizioni, accompagnati da musica e balli popolari.

In Pizza del Municipio ci sarà il Pizza Village del Centenario, con accesso gratuito e stand gastronomici: dalle 20:26, il Calcio Napoli offrirà gratuitamente migliaia di tranci di pizza Margherita e bevande, mentre grazie alla presenza di maxi schermi e di un sistema audio dedicato, il pubblico potrà seguire in diretta la Cerimonia del Centenario. Cerimonia che partirà alle 20.45 in Piazza del Plebiscito, con ospiti, musica, immagini e testimonianza di un secolo di storia.

Dalle ore 22:30, al termine della Cerimonia, prenderà il via la Notte Azzurra: con un gesto dal palco, la città si accenderà simultaneamente d’azzurro: Palazzo Reale, Maschio Angioino, Palazzo San Giacomo, Castel dell’Ovo e Castel Sant’Elmo saranno avvolti dalla luce del Centenario, ridisegnando il profilo monumentale di Napoli, fanno sapere gli organizzatori, dando vita ad un grande Light Show e allo spettacolo pirotecnico sincronizzato tra Piazza del Plebiscito e Castel dell’Ovo. La festa proseguirà in Piazza del Plebiscito con un DJ set in collaborazione con Radio Kiss Kiss, per celebrare il primo secolo di storia azzurra e inaugurare i prossimi cento anni.

"Per contribuire alla grande scenografia collettiva del Centenario e partecipare attivamente alla festa, SSC Napoli invita tutti i tifosi a indossare una maglia e portare con sé una sciarpa legate ai simboli del Club, trasformando la città in un’unica, suggestiva cornice azzurra e accompagnando insieme il Napoli verso il suo prossimo secolo di storia", fa sapere la società azzurra. La Festa del Centenario, insomma, si preannuncia come da previsione spettacolare.