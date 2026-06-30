Estate a Napoli 2026, cinema all’aperto nei parchi e concerti al Maschio Angioino: il programma da luglio a settembre

Estate a Napoli 2026: al via oltre 80 eventi diffusi tra cinema, musica, teatro e danza. La storica rassegna del Comune riqualifica i parchi urbani, come il Virgiliano – Villa Floridiana – Arena del Poggio, e accende il Maschio Angioino per la musica. Grande attesa per Suzanne Vega, i grandi nomi del cinema partenopeo (e non solo) e la Notte della Tammorra. Il programma completo da luglio a settembre e come accedere con biglietti a pagamento e gratis fino a esaurimento posti.

Oltre ottanta eventi diffusi su tutto il territorio di Napoli e dintorni, pensati sia per i cittadini che per i turisti. Torna Estate a Napoli 2026, la storica manifestazione promossa e finanziata dal Comune di Napoli. Il cartellone culturale di quest'anno prevede ampie rassegne dedicate a cinema, musica, teatro e danza, con l'obiettivo di valorizzare i talenti locali in un dialogo costante con la scena nazionale e internazionale, sfruttando anche i luoghi recentemente riqualificati della città.

Il sindaco Gaetano Manfredi: "La cultura è uno strumento fondamentale per creare comunità, partecipazione e nuove opportunità. Con questo cartellone vogliamo rendere Napoli ancora più viva durante l’estate, aperta ai cittadini e ai tanti visitatori che scelgono la nostra città". Sergio Locoratolo (coordinatore politiche culturali) ha evidenziato la sinergia con il territorio nata grazie all'avviso pubblico Cultura Napoli 2026, che ha permesso di finanziare progetti di associazioni e imprese culturali, mentre Ferdinando Tozzi (delegato per l'industria musicale e l'audiovisivo) ha rimarcato la visione del progetto Napoli Città della Musica, volto a stimolare un consumo culturale curioso e aperto a nuovi linguaggi.

Cinema: i film sotto le stelle dal Virgiliano a Scampia e Miano

L'apertura della kermesse è dedicata tutta al cinema. Apre la stagione, la rassegna di quattro giorni al Parco Virgiliano, recentemente riaperto dopo un'opera di riqualificazione. Attualmente l'accesso è parziale, con i lavori ancora in corso per l'area botanica e gli impianti. Secondo appuntamento dedicato a Persepolis, per rendere omaggio a Marjane Satrapi, l'autrice del celebre romanzo a fumetti Persepolis, morta a Parigi il 4 giugno 2026 all'età di 56 anni. In Floridiana invece spazio a grandi nomi partenopei (Lino Musella, De Angelis, Angelo Curti e Renzi per il film di Sorrentino, Rak per l'animazione e i Manetti Bros) e e alle celebrazioni della città fatte da registi come Ferzan Özpetek. L'Arena del Poggio accende un riflettore sul grande successo di personaggi napoletani del calibro di Giovanni Esposito, Peppe Iodice (record di incassi in Campania con il suo film, oltre che volto di punta con lo stesso Esposito, Paolantoni e Izzo nello STEP di Stefano De Martino) e Fortunato Cerlino, mentre il docu-film sulla vita di Nino D'Angelo trova più di una posizione in questa Estate a Napoli 2026, con l'intervento sia del cantante che di suo figlio Toni. Mario Martone e Biagio Izzo chiudono la carrellata alla Cavea di Piazza Garibaldi, dove ancora una volta ci sarà la volontà di omaggiare Paolo Sorrentino con il film È stata la mano di Dio.

L'infinito viaggiare: Cinema al Parco Virgiliano



A cura di: CasaCinema

Giorni e orari: dal 2 al 5 luglio, ore 21.00

Luogo: Parco Virgiliano, viale Virgilio

Info: ingresso libero fino a esaurimento posti

2 luglio – ROCKY HORROR PICTURE SHOW (versione originale sottotitolata)

3 luglio – PERSEPOLIS

4 luglio – DIVORZIO ALL'ITALIANA

5 luglio – BUENA VISTA SOCIAL CLUB (versione originale sottotitolata)

Napoli contemporanea: Cinema in Villa Floridiana

A cura di: Associazione Visione Vesuvio

Giorni e orari: dal 20 luglio al 17 settembre, ore 21.00

Luogo: Villa Floridiana, via Domenico Cimarosa, 77

Info: ingresso 5 euro; ogni proiezione sarà introdotta da una visita guidata al Museo della ceramica Duca di Martina; biglietti in vendita su www.museiitaliani.it

20 luglio – PORTOBELLO

Ospiti: Piergiorgio Bellocchio e Lino Musella

23 luglio – NOSTALGIA

27 luglio – COMANDANTE

Ospite: Edoardo De Angelis

30 luglio – NAPOLI – NEW YORK

31 agosto – NAPOLI VELATA

3 settembre – L’UOMO IN PIÙ

Ospiti: Angelo Curti e Andrea Renzi

7 settembre – ARIA FERMA

10 settembre – LA GATTA CENERENTOLA

Ospiti: Alessandro Rak, Ivan Cappiello, Marino Guarnieri e Dario Sansone

14 settembre – AMMORE E MALAVITA

Ospiti: i Manetti Bros

17 settembre – L’AMICO DEL CUORE

Arena al Poggio – Film sotto le stelle ai Colli Aminei



A cura di: Camella Srls

Giorni e orari: dal 1° al 10 agosto, ore 21.00

Luogo: Parco del Poggio, viale Poggio di Capodimonte, 53

Info: ingresso libero fino a esaurimento posti. Tel. 335.1299753

1 agosto – MI BATTE IL CORAZON

Ospite: Peppe Iodice

2 agosto – LA SALITA

Ospite: Francesco Procopio

3 agosto – NERO

Ospite: Francesco Prisco

4 agosto – AVEMMARIA

Ospite: Fortunato Cerlino

5 agosto – LA CASA DI NINETTA

Ospite: Mariano Rigillo

6 agosto – LA GIOIA

Ospite: Gianfelice Imparato

7 agosto – MICHAEL

Ospite: Giovanni Esposito

8 agosto – VIENI A VIVERE A NAPOLI

Ospite: Susy Del Giudice

9 agosto – IL BENE COMUNE

10 agosto – NINO – 18 GIORNI

Ospite: Toni D’Angelo

Ritratti di famiglia al Chiostro Parrocchia S. Maria dell’Arco a Miano



A cura di: EPS Italia Srl

Giorni e orari: dal 3 agosto al 14 settembre, ore 21.00

Luogo: Chiostro della Parrocchia Santa Maria dell’Arco a Miano, piazza Madonna dell’Arco, 8

Info: ingresso libero fino a esaurimento posti; eventi@epsweb.it

3 agosto – LE MERAVIGLIE

5 agosto – LA STANZA DEL FIGLIO

7 agosto – RICORDATI DI ME

26 agosto – L’ULTIMO BACIO

28 agosto – MINE VAGANTI

31 agosto – GLI SFIORATI

2 settembre – MALAVITA

Ospite: Ilenia Incoglia

4 settembre – LA GUERRA DI MARIO

Ospite: Daniela Ioia

7 settembre – È STATO IL FIGLIO

9 settembre – LA FAMIGLIA

Ospite: Titty Nuzzolese

11 settembre – MATERNITY BLUES

Ospite: Alessio Sica

14 settembre – AMATA

Napoli Mon Amour alla Cavea di Piazza Garibaldi)



A cura di: Dedalus Cooperativa Sociale

Giorni e orari: dal 26 agosto al 4 settembre, ore 21.00

Luogo: Cavea di Piazza Garibaldi

Info: ingresso libero fino a esaurimento posti; 081.293390

26 agosto – NAPOLI – NEW YORK

27 agosto – È STATA LA MANO DI DIO

28 agosto – SONG ‘E NAPULE

29 agosto – ACHILLE TARALLO

Ospite: Biagio Izzo

30 agosto – NINO – 18 GIORNI

Ospite: Nino D’Angelo

31 agosto – IO CAPITANO

1 settembre – MIXED BY ERRY

2 settembre – IL SINDACO DEL RIONE SANITÀ

Ospite: Mario Martone

3 settembre – MI BATTE IL CORAZON

4 settembre – AVEMMARIA

Ospite: Fortunato Cerlino

Sguardi di donna al Chiostro ISIS Alfonso Casanova



A cura di: Zeus Group Srl

Giorni e orari: dal 3 settembre all’8 ottobre, ore 21.00

Luogo: Chiostro dell’ISIS “Alfonso Casanova”, piazzetta Casanova, 4

Info: ingresso libero fino a esaurimento posti; 333.6640081

3 settembre – PRIMADONNA

8 settembre – SCUSATE SE ESISTO!

10 settembre – IO E LEI + ABUSED CHILD

Ospite: James La Motta

15 settembre – PANE E TULIPANI

Ospite: Roberta Misticone

17 settembre – ANNA

22 settembre – LA PAZZA GIOIA + T’HO ASPETTATA DA UNA VITA

Ospite: James La Motta

24 settembre – ROSA PIETRA STELLA

29 settembre – LE INVISIBILI

Ospite: Margherita Romeo

1 ottobre – LA VITA CHE VERRÀ

6 ottobre – THE FATHER – NULLA È COME SEMBRA

8 ottobre – NORTH COUNTRY – STORIA DI JOSEY

Musica: da Suzanne Vega alla Notte della Tammorra

La sezione musicale si divide in due grandi momenti di richiamo internazionale e popolare.

Musica al Castello

A cura di: Arealive Srl

Giorni e orari: dal 16 al 25 luglio; apertura cancelli ore 20.00, inizio concerti ore 21.00

Luogo: Cortile monumentale di Castel Nuovo

Info: ingresso libero fino a esaurimento posti

16 luglio – BASSOLINO

17 luglio – MARIO MARIO + GIOIA LUCIA

18 luglio – BARCELONA GIPSY BALKAN ORCHESTRA

19 luglio – QUINTORIGO & JOHN DE LEO

20 luglio – ALTEA + SARA GIOIELLI

21 luglio – SUZANNE VEGA

22 luglio – ROBERTO GATTO NEW QUARTET feat. PIETRO TONOLO

23 luglio – MOTTA

24 luglio – ANASTASIO DUO + OYOSHE + SPEAKER CENZOU

25 luglio – CASINO ROYALE

La Notte della Tammorra alla Rotonda Diaz e altre sedi

A cura di: Associazione Santa Chiara

Info: ingresso libero fino a esaurimento posti; santachiaraorchestra@gmail.com, 338.8615640

Dal 7 al 12 settembre – ATTIVITÀ LABORATORIALI: Passi di terra (danze popolari) e Ritmi di cornice (tamburi a cornice): tutti i giorni dalle ore 17.00 alle ore 19.00Luoghi: dal 7 al 10 settembre nella sede della Fondazione Il Canto di Virgilio (via Santa Chiara, 10/c); l'11 e il 12 settembre alla Rotonda Diaz.

11 settembre ore 20:30 – La notte dei tamburi di Napoli alla Rotonda Diaz

Cast: Carlo Faiello, Tony Esposito, Ciccio Merolla, Flo, Fiorenza Calogero, Marianita Carfora, Maurizio Capone, Tony Cercola, Gennaro Tesone (Almamegretta), insieme con Biagio De Prisco – La Voce della Tradizione, la Paranza dei Monti Lattari e l’Ensemble della Notte della Tammorra.

12 settembre ore 20:30 – Omaggio a Roberto De Simone: la tradizione in Campania

Cast: Lina Sastri, Ars Nova Napoli, Irene Scarpato, Simona Boo, Lavinia Mancusi, insieme con la Paranza di Giugliano di Febbraio, la Paranza ‘O Lione, la Paranza di Terzigno, la Tarantella di Montemarano, la Tarantella Cilentana, la Tarantella del Gargano e la Tarantella di Carpino.

Teatro e Danza: 10 serate evento al Maschio Angioino

Dal 30 luglio all'8 agosto, il Cortile di Castel Nuovo ospiterà 10 spettacoli (tutti alle ore 21:00) tra drammaturgia contemporanea, danza e memoria storica.

30 luglio – Rivoluzione Carosone (Ass. Airots)

31 luglio – Napol→OZ – Canto per un regno usurpato (Baba Yaga Teatro)

1 agosto – Enrico VIII (Ass. La Dramaturgie)

2 agosto – Generati dal disordine, noi siamo caos (Con.Cor.D.A)

3 agosto – Tetralogia di Castel Nuovo (Teatro Stabile delle Arti Medioevali)

4 agosto – Alla Corte dei Cunti (Akerusia Danza)

5 agosto – Baobab (Inbilico)

6 agosto – Tango Mystique (Crown Production)

7 agosto – Il coraggio della verità – Omaggio a Giancarlo Siani (Suoni & Scene)

8 agosto – I sequestrati di Altona (Stati Teatrali)