Estate a Napoli 2026, cinema all’aperto nei parchi e concerti al Maschio Angioino: il programma da luglio a settembre
Oltre ottanta eventi diffusi su tutto il territorio di Napoli e dintorni, pensati sia per i cittadini che per i turisti. Torna Estate a Napoli 2026, la storica manifestazione promossa e finanziata dal Comune di Napoli. Il cartellone culturale di quest'anno prevede ampie rassegne dedicate a cinema, musica, teatro e danza, con l'obiettivo di valorizzare i talenti locali in un dialogo costante con la scena nazionale e internazionale, sfruttando anche i luoghi recentemente riqualificati della città.
Il sindaco Gaetano Manfredi: "La cultura è uno strumento fondamentale per creare comunità, partecipazione e nuove opportunità. Con questo cartellone vogliamo rendere Napoli ancora più viva durante l’estate, aperta ai cittadini e ai tanti visitatori che scelgono la nostra città". Sergio Locoratolo (coordinatore politiche culturali) ha evidenziato la sinergia con il territorio nata grazie all'avviso pubblico Cultura Napoli 2026, che ha permesso di finanziare progetti di associazioni e imprese culturali, mentre Ferdinando Tozzi (delegato per l'industria musicale e l'audiovisivo) ha rimarcato la visione del progetto Napoli Città della Musica, volto a stimolare un consumo culturale curioso e aperto a nuovi linguaggi.
Cinema: i film sotto le stelle dal Virgiliano a Scampia e Miano
L'apertura della kermesse è dedicata tutta al cinema. Apre la stagione, la rassegna di quattro giorni al Parco Virgiliano, recentemente riaperto dopo un'opera di riqualificazione. Attualmente l'accesso è parziale, con i lavori ancora in corso per l'area botanica e gli impianti. Secondo appuntamento dedicato a Persepolis, per rendere omaggio a Marjane Satrapi, l'autrice del celebre romanzo a fumetti Persepolis, morta a Parigi il 4 giugno 2026 all'età di 56 anni. In Floridiana invece spazio a grandi nomi partenopei (Lino Musella, De Angelis, Angelo Curti e Renzi per il film di Sorrentino, Rak per l'animazione e i Manetti Bros) e e alle celebrazioni della città fatte da registi come Ferzan Özpetek. L'Arena del Poggio accende un riflettore sul grande successo di personaggi napoletani del calibro di Giovanni Esposito, Peppe Iodice (record di incassi in Campania con il suo film, oltre che volto di punta con lo stesso Esposito, Paolantoni e Izzo nello STEP di Stefano De Martino) e Fortunato Cerlino, mentre il docu-film sulla vita di Nino D'Angelo trova più di una posizione in questa Estate a Napoli 2026, con l'intervento sia del cantante che di suo figlio Toni. Mario Martone e Biagio Izzo chiudono la carrellata alla Cavea di Piazza Garibaldi, dove ancora una volta ci sarà la volontà di omaggiare Paolo Sorrentino con il film È stata la mano di Dio.
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L'infinito viaggiare: Cinema al Parco Virgiliano
A cura di: CasaCinema
Giorni e orari: dal 2 al 5 luglio, ore 21.00
Luogo: Parco Virgiliano, viale Virgilio
Info: ingresso libero fino a esaurimento posti
2 luglio – ROCKY HORROR PICTURE SHOW (versione originale sottotitolata)
3 luglio – PERSEPOLIS
4 luglio – DIVORZIO ALL'ITALIANA
5 luglio – BUENA VISTA SOCIAL CLUB (versione originale sottotitolata)
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Napoli contemporanea: Cinema in Villa Floridiana
A cura di: Associazione Visione Vesuvio
Giorni e orari: dal 20 luglio al 17 settembre, ore 21.00
Luogo: Villa Floridiana, via Domenico Cimarosa, 77
Info: ingresso 5 euro; ogni proiezione sarà introdotta da una visita guidata al Museo della ceramica Duca di Martina; biglietti in vendita su www.museiitaliani.it
20 luglio – PORTOBELLO
Ospiti: Piergiorgio Bellocchio e Lino Musella
23 luglio – NOSTALGIA
27 luglio – COMANDANTE
Ospite: Edoardo De Angelis
30 luglio – NAPOLI – NEW YORK
31 agosto – NAPOLI VELATA
3 settembre – L’UOMO IN PIÙ
Ospiti: Angelo Curti e Andrea Renzi
7 settembre – ARIA FERMA
10 settembre – LA GATTA CENERENTOLA
Ospiti: Alessandro Rak, Ivan Cappiello, Marino Guarnieri e Dario Sansone
14 settembre – AMMORE E MALAVITA
Ospiti: i Manetti Bros
17 settembre – L’AMICO DEL CUORE
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Arena al Poggio – Film sotto le stelle ai Colli Aminei
A cura di: Camella Srls
Giorni e orari: dal 1° al 10 agosto, ore 21.00
Luogo: Parco del Poggio, viale Poggio di Capodimonte, 53
Info: ingresso libero fino a esaurimento posti. Tel. 335.1299753
1 agosto – MI BATTE IL CORAZON
Ospite: Peppe Iodice
2 agosto – LA SALITA
Ospite: Francesco Procopio
3 agosto – NERO
Ospite: Francesco Prisco
4 agosto – AVEMMARIA
Ospite: Fortunato Cerlino
5 agosto – LA CASA DI NINETTA
Ospite: Mariano Rigillo
6 agosto – LA GIOIA
Ospite: Gianfelice Imparato
7 agosto – MICHAEL
Ospite: Giovanni Esposito
8 agosto – VIENI A VIVERE A NAPOLI
Ospite: Susy Del Giudice
9 agosto – IL BENE COMUNE
10 agosto – NINO – 18 GIORNI
Ospite: Toni D’Angelo
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Ritratti di famiglia al Chiostro Parrocchia S. Maria dell’Arco a Miano
A cura di: EPS Italia Srl
Giorni e orari: dal 3 agosto al 14 settembre, ore 21.00
Luogo: Chiostro della Parrocchia Santa Maria dell’Arco a Miano, piazza Madonna dell’Arco, 8
Info: ingresso libero fino a esaurimento posti; eventi@epsweb.it
3 agosto – LE MERAVIGLIE
5 agosto – LA STANZA DEL FIGLIO
7 agosto – RICORDATI DI ME
26 agosto – L’ULTIMO BACIO
28 agosto – MINE VAGANTI
31 agosto – GLI SFIORATI
2 settembre – MALAVITA
Ospite: Ilenia Incoglia
4 settembre – LA GUERRA DI MARIO
Ospite: Daniela Ioia
7 settembre – È STATO IL FIGLIO
9 settembre – LA FAMIGLIA
Ospite: Titty Nuzzolese
11 settembre – MATERNITY BLUES
Ospite: Alessio Sica
14 settembre – AMATA
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Napoli Mon Amour alla Cavea di Piazza Garibaldi)
A cura di: Dedalus Cooperativa Sociale
Giorni e orari: dal 26 agosto al 4 settembre, ore 21.00
Luogo: Cavea di Piazza Garibaldi
Info: ingresso libero fino a esaurimento posti; 081.293390
26 agosto – NAPOLI – NEW YORK
27 agosto – È STATA LA MANO DI DIO
28 agosto – SONG ‘E NAPULE
29 agosto – ACHILLE TARALLO
Ospite: Biagio Izzo
30 agosto – NINO – 18 GIORNI
Ospite: Nino D’Angelo
31 agosto – IO CAPITANO
1 settembre – MIXED BY ERRY
2 settembre – IL SINDACO DEL RIONE SANITÀ
Ospite: Mario Martone
3 settembre – MI BATTE IL CORAZON
4 settembre – AVEMMARIA
Ospite: Fortunato Cerlino
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Sguardi di donna al Chiostro ISIS Alfonso Casanova
A cura di: Zeus Group Srl
Giorni e orari: dal 3 settembre all’8 ottobre, ore 21.00
Luogo: Chiostro dell’ISIS “Alfonso Casanova”, piazzetta Casanova, 4
Info: ingresso libero fino a esaurimento posti; 333.6640081
3 settembre – PRIMADONNA
8 settembre – SCUSATE SE ESISTO!
10 settembre – IO E LEI + ABUSED CHILD
Ospite: James La Motta
15 settembre – PANE E TULIPANI
Ospite: Roberta Misticone
17 settembre – ANNA
22 settembre – LA PAZZA GIOIA + T’HO ASPETTATA DA UNA VITA
Ospite: James La Motta
24 settembre – ROSA PIETRA STELLA
29 settembre – LE INVISIBILI
Ospite: Margherita Romeo
1 ottobre – LA VITA CHE VERRÀ
6 ottobre – THE FATHER – NULLA È COME SEMBRA
8 ottobre – NORTH COUNTRY – STORIA DI JOSEY
Musica: da Suzanne Vega alla Notte della Tammorra
La sezione musicale si divide in due grandi momenti di richiamo internazionale e popolare.
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Musica al Castello
A cura di: Arealive Srl
Giorni e orari: dal 16 al 25 luglio; apertura cancelli ore 20.00, inizio concerti ore 21.00
Luogo: Cortile monumentale di Castel Nuovo
Info: ingresso libero fino a esaurimento posti
16 luglio – BASSOLINO
17 luglio – MARIO MARIO + GIOIA LUCIA
18 luglio – BARCELONA GIPSY BALKAN ORCHESTRA
19 luglio – QUINTORIGO & JOHN DE LEO
20 luglio – ALTEA + SARA GIOIELLI
21 luglio – SUZANNE VEGA
22 luglio – ROBERTO GATTO NEW QUARTET feat. PIETRO TONOLO
23 luglio – MOTTA
24 luglio – ANASTASIO DUO + OYOSHE + SPEAKER CENZOU
25 luglio – CASINO ROYALE
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La Notte della Tammorra alla Rotonda Diaz e altre sedi
A cura di: Associazione Santa Chiara
Info: ingresso libero fino a esaurimento posti; santachiaraorchestra@gmail.com, 338.8615640
Dal 7 al 12 settembre – ATTIVITÀ LABORATORIALI: Passi di terra (danze popolari) e Ritmi di cornice (tamburi a cornice): tutti i giorni dalle ore 17.00 alle ore 19.00Luoghi: dal 7 al 10 settembre nella sede della Fondazione Il Canto di Virgilio (via Santa Chiara, 10/c); l'11 e il 12 settembre alla Rotonda Diaz.
11 settembre ore 20:30 – La notte dei tamburi di Napoli alla Rotonda Diaz
Cast: Carlo Faiello, Tony Esposito, Ciccio Merolla, Flo, Fiorenza Calogero, Marianita Carfora, Maurizio Capone, Tony Cercola, Gennaro Tesone (Almamegretta), insieme con Biagio De Prisco – La Voce della Tradizione, la Paranza dei Monti Lattari e l’Ensemble della Notte della Tammorra.
12 settembre ore 20:30 – Omaggio a Roberto De Simone: la tradizione in Campania
Cast: Lina Sastri, Ars Nova Napoli, Irene Scarpato, Simona Boo, Lavinia Mancusi, insieme con la Paranza di Giugliano di Febbraio, la Paranza ‘O Lione, la Paranza di Terzigno, la Tarantella di Montemarano, la Tarantella Cilentana, la Tarantella del Gargano e la Tarantella di Carpino.
Teatro e Danza: 10 serate evento al Maschio Angioino
Dal 30 luglio all'8 agosto, il Cortile di Castel Nuovo ospiterà 10 spettacoli (tutti alle ore 21:00) tra drammaturgia contemporanea, danza e memoria storica.
30 luglio – Rivoluzione Carosone (Ass. Airots)
31 luglio – Napol→OZ – Canto per un regno usurpato (Baba Yaga Teatro)
1 agosto – Enrico VIII (Ass. La Dramaturgie)
2 agosto – Generati dal disordine, noi siamo caos (Con.Cor.D.A)
3 agosto – Tetralogia di Castel Nuovo (Teatro Stabile delle Arti Medioevali)
4 agosto – Alla Corte dei Cunti (Akerusia Danza)
5 agosto – Baobab (Inbilico)
6 agosto – Tango Mystique (Crown Production)
7 agosto – Il coraggio della verità – Omaggio a Giancarlo Siani (Suoni & Scene)
8 agosto – I sequestrati di Altona (Stati Teatrali)