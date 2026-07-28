Al Faro Festival al Molo San Vincenzo, riaprono le prenotazioni: ecco date, orari e programma

Dalle 17 nuovi posti su Eventbrite per gli spettacoli con Saviano, De Giovanni e Peppe Barra, fino al concerto all’alba del 2 agosto.

Bastano poche ore perché i posti gratuiti per Al Faro Festival vadano esauriti. È successo di nuovo, tanto che gli organizzatori hanno deciso di riaprire le prenotazioni per tutti gli appuntamenti della seconda edizione, in programma dal 28 luglio al 2 agosto al Faro di Molo San Vincenzo, a Napoli.

Dalle ore 17 di oggi, lunedì 27 luglio, attraverso la piattaforma Eventbrite sono a disposizione nuovi biglietti per le sei serate del festival, fino a esaurimento della disponibilità. L'accesso resta gratuito, ma con prenotazione obbligatoria: chi vuole assicurarsi un posto dovrà muoversi in fretta.

Sotto la direzione artistica di Laura Valente, la rassegna porta sul molo napoletano sei giornate tra spettacoli, incontri, musica, teatro e danza. Tra i protagonisti annunciati ci sono lo scrittore Maurizio de Giovanni, il giornalista e scrittore Roberto Saviano, l'attore Peppe Barra, la Hofesh Shechter Company, la scrittrice Donatella Di Pietrantonio e l'antropologa Elisabetta Moro. Il festival si chiude come da tradizione con un concerto all'alba, il 2 agosto.

Un dettaglio da segnare in agenda: lo spettacolo di sabato 1 agosto, "Moresche, gatte e altre storie", non si tiene al Faro ma al Teatro Trianon Viviani di Forcella, con inizio alle 20:30.

Il programma completo di Al Faro Festival 2026

Martedì 28 luglio

Ore 19:00 – Il filo del discorso, con ivan, in collaborazione con Emergency

Ore 20:30 – El mar de Dios, con Maurizio De Giovanni, Marco Zurzolo, Umberto Lepore, Carlo Fimiani, Gloria Campaner, Mario Stefano Pietrodarchi, Nadezhda Nersterova e il Balletto di Roma

Mercoledì 29 luglio

Ore 22:00 – In the Brain, Hofesh Shechter Company_Shechter II

Giovedì 30 luglio

Ore 20:30 – Sirene, con Donatella Di Pietrantonio, Elisabetta Moro, Les Amazones d'Afrique, Ksenia Shevtsova e Julian MacKay

Venerdì 31 luglio

Ore 20:30 – Viento, con Canio Loguercio, Ermete Realacci, Ilaria Calabrò, Massimo Antonietti, Ermanno Dodaro e Giampaolo ScatozzaOre 21:30 — San Gennaro Superstar, con Roberto Saviano

Sabato 1 agosto (Teatro Trianon Viviani, ore 20:30)

Moresche, gatte e altre storie, con Antonio Sinagra, Peppe Barra, Fausta Vetere, Patrizio Trampetti e con Gaetano Amore, Carmine Benitozzi, Franco Castiglia, Vincenzo D'Ambrosio, Miriam Della Corte, Lalla Esposito, Laura Lazzari, Massimo Masiello, Maurizio Murano, Debora Sacco, Irene Scarpato, Toto Toralbo e il Gruppo Strumentale "Al Faro"

Domenica 2 agosto

All'alba – Jesce sole, con Sonia Totaro, Caterina Bianco, Umberto Lepore, Valter Vivarelli e Alessandro De Carolis, con le opere di Roxy in the Box per El mar de Dios, Sirene e San Gennaro SuperstarCome prenotare

Le prenotazioni sono gratuite e obbligatorie per tutti gli spettacoli, disponibili sulla piattaforma Eventbrite. I nuovi posti sono attivi dalle ore 17 di oggi, fino a esaurimento della disponibilità.