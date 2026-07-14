Sagre e feste popolari in Campania nel 2026: la guida completa mese per mese

Dall’Irpinia al Cilento, la Campania si conferma terra di sagre e feste popolari: ecco il calendario completo con gli eventi da maggio a novembre.

Tra Irpinia, Sannio, area vesuviana e Cilento, la Campania resta una delle regioni italiane più ricche di tradizioni popolari, sagre gastronomiche e feste patronali. Il Calendario regionale delle sagre e delle feste popolari, censisce ogni anno gli eventi organizzati da Comuni, Pro Loco, parrocchie e associazioni culturali del territorio. Ecco la mappa completa degli appuntamenti, ordinati mese per mese, da maggio a novembre. Le date riportate sono indicative e possono subire variazioni rispetto a quanto pianificato dagli enti organizzatori. Prima di mettersi in viaggio è sempre consigliabile verificare gli orari e le eventuali modifiche di programma consultando i siti ufficiali dei Comuni, delle Pro Loco o degli enti del turismo locale.

Maggio

39° Sagra del carciofo, Castellammare di Stabia (NA)

Si tiene generalmente nel mese di maggio tra via Schito, via Pioppaino e via Annunziatella. Trentanovesima edizione dedicata alla valorizzazione del carciofo di Schito, prodotto tipico del territorio stabiese. Organizzatore: Comitato sagra del carciofo.

Giugno

Festa della Pro Loco, Forino (AV)

Si tiene dal 26 al 28 giugno 2026 in via Vaticali, a Forino, in provincia di Avellino. È una serata di musica popolare e intrattenimento, arricchita da un'escursione al borgo antico e da una visita alle bellezze storico-culturali del territorio forinese. L'evento è organizzato dalla Pro Loco di Forino.

Luglio

Tammurriando a Forino For O' Pont, Forino (AV)

In programma dal 3 al 5 luglio 2026 a Largo Ponte, a Forino. Giunta all'undicesima edizione, è una festa popolare a carattere culturale che propone canti e balli della tradizione folkloristica campana, in particolare la tammurriata. A organizzarla è l'Associazione IL LUPO.

Oro rosso Summer Festival, Villa Literno (CE)

Si tiene generalmente nella prima settimana di luglio presso lo Stadio Comunale di via Castello. Settima edizione dedicata alla lavorazione del pomodoro, a cura dell'Associazione Culturale Oro Rosso.

Festa patronale S. Maria del Carmine, Santa Maria la Carità (NA)

Si svolge dal 6 al 19 luglio 2026 nella zona Petraro di Santa Maria la Carità, nel Napoletano. È una festa popolare a finalità religiosa che si ripete ininterrottamente da oltre 70 anni, sotto la guida organizzativa di don Maurizio Molino.

Sera passai… a Forino, Forino (AV)

Dal 9 al 12 luglio 2026, nel centro storico di Forino, torna la diciannovesima edizione di questa manifestazione dedicata al recupero del patrimonio storico-culturale e gastronomico locale. Il programma include musiche e danze popolari, artigianato tipico, mostre d'arte, fotografie e cortometraggi sui riti e le tradizioni forinesi. Organizza l'Associazione Culturale e Libertas Forino (sito: www.libertasforino.it).

Sagra della Farzora e del Paparulo mbuttunato, S. Angelo a Cupolo (BN)

Appuntamento dal 10 al 12 luglio 2026 in via Marconi-Villa Comunale, a S. Angelo a Cupolo, nel Sannio. Giunta alla diciottesima edizione, celebra due specialità gastronomiche locali: la farzora, piatto a base di carne di maiale, patate e peperoni, e il paparulo mbuttunato, peperoni rossi interi ripieni di mollica di pane, uova e acciughe. Organizza l'Associazione Pro Primavera 91 A.P.S.

Festeggiamenti in onore di San Leone IX, Colliano (SA)

Si tiene generalmente a metà luglio in Piazza Epifani. Festa patronale con celebrazioni liturgiche, concerti musicali e spettacolo pirotecnico, a cura dell'Associazione "Sol Leone".

Sagra Lagane e Ceci, Salerno – Fraz. Rufoli

Si tiene generalmente a metà luglio in Piazza S. Michele. 33ª edizione dedicata al piatto tipico lagane e ceci, organizzata dall'Associazione San Michele.

"Festa S. Anna e S. Gioacchino" Celzi di Forino, Forino (AV)

Dal 20 al 26 luglio 2026 in via Due Principati, a Forino, si celebrano i festeggiamenti in onore di Sant'Anna e San Gioacchino con celebrazioni liturgiche e spettacoli di intrattenimento. Organizza il Comitato Festa Sant'Anna con sede in Celzi di Forino.

Sagra Biscotto e Prosciutto, Salerno

Si tiene generalmente nell'ultima settimana di luglio in via Piegolelle. 32ª edizione dedicata al tipico abbinamento gastronomico salernitano, promossa dalla Pro Loco Colline di Giovi (www.collinedigiovi.it).

Miezzo a' chiazza e ‘indo ai purtuni, Sessa Cilento (SA)

Si tiene generalmente tra fine luglio e inizio agosto. Terza edizione per la salvaguardia delle tradizioni locali, con prodotti delle aziende agricole del territorio, a cura dell'Associazione Laboratorio Montestella.

Agosto

14esima Sagra del Caciocavallo Impiccato, S. Angelo a Cupolo (BN)

Un solo giorno, il 1° agosto 2026, nella frazione S. Marco ai Monti di S. Angelo a Cupolo. Alla quattordicesima edizione, la sagra valorizza il prodotto caseario locale attraverso la degustazione. A organizzarla è la Parrocchia di San Marco Evangelista.

Forino Folk Festival, Forino (AV)

Si tiene generalmente nei primi giorni di agosto in via G. Pascoli. 25ª rassegna internazionale di musica e danza popolare con gruppi folkloristici da tutto il mondo e degustazione di gnocchi, pizza fritta, tiella e panino con salsiccia o cotechino. Organizza l'Associazione Lupetti Petruresi 1964.

Sagra del Riavulillo, Vico Equense (NA)

Si tiene generalmente nei primi giorni di agosto in Piazza S. Antonino, località Arola. 29ª edizione dedicata al Riavulillo, tipico prodotto caseario locale. A cura degli Amici del Riavulillo.

Sentieri aperti, Bucciano (BN)

Si tiene generalmente nella prima settimana di agosto in via Roma. Decima edizione con degustazione dei cazzarielli, gnocchetti di acqua e farina. Organizza l'Associazione N'ata storia.

Cicerchiamo, Frigento (AV)

Si tiene generalmente nella prima settimana di agosto in via Cedolone. Quinta edizione dedicata alla cicerchia e al formaggio carmasciano, organizzata dalla Cooperativa Sociale "Terra Mater".

Festa nel bosco, Perito (SA)

Si tiene generalmente nella prima metà di agosto nel Bosco Fontana di Perito. 43ª edizione dedicata ai piatti tipici della tradizione locale, in particolare i cavatelli, a cura della Pro Loco Perito.

Festeggiamenti in onore di S. Michele e S. Felicissimo, Forino (AV)

Si tiene generalmente nella prima settimana di agosto in via Giovanni Pascoli. Celebrazioni religiose accompagnate dalla somministrazione del gnocco al tegamino, a cura del Comitato Festa San Michele e San Felicissimo.

Festa del grano, Foglianise (BN)

Si tiene generalmente nella prima metà di agosto. 34ª edizione a finalità culturale, storica, religiosa, sportiva e di volontariato, organizzata dal Comune di Foglianise.

Festa dell'organetto, Frigento (AV)

Si tiene generalmente a metà agosto in località Piano della Croce. 33ª edizione con esibizioni di organettisti e somministrazione di prodotti alimentari locali.

Festeggiamenti in onore di San Nicola e San Luigi, Forino (AV)

Si tiene generalmente a metà agosto tra P.zza Tigli, via Roma e P.zza Municipio. Celebrazioni liturgiche e spettacoli musicali organizzati dal Comitato Festa Patronale.

Sagra del fusillo al ferretto, Castelpoto (BN)

Si tiene generalmente a metà agosto in Piazza Tenente Mancini. 36ª edizione dedicata al fusillo al ferretto, a cura della Parrocchia S. Nicola.

Festa della Paddoccola, Alfano (SA)

Si tiene generalmente a metà agosto in Piazza Cav. G. Greco. 15ª edizione con somministrazione della paddoccola, organizzata da don Aniello Carinci.

Sagra de lo Ciammarruchiello, Buonalbergo (BN)

Si tiene il 13 e 14 agosto 2026 in Piazza Garibaldi, a Buonalbergo. Giunta alla 53ª edizione, promuove il territorio con la somministrazione di lumache autoctone di terra, pasta fresca lavorata a mano, carne e vino locali, tutti prodotti a chilometro zero. Organizza l'Associazione Turistica Pro Loco Buonalbergo (www.prolocobuonalbergo.org).

Sagra dei prodotti tipici di Foiano di Val Fortore, Foiano di Val Fortore (BN)

Si tiene generalmente a metà agosto in via Santa Maria. 19ª edizione con cavatelli, pizza, salumi e formaggi locali, a cura del Comune di Foiano di Val Fortore.

Gioi in festa, Gioi (SA)

Si tiene generalmente a metà agosto in Piazza Maio. 11ª edizione con torneo di beach volley e degustazione del fusillo di Gioi, organizzata dall'Associazione Cristian Maio.

50esima Sagra del Cecatiello, S. Angelo a Cupolo (BN)

Il 14 agosto 2026, nella frazione S. Marco ai Monti, taglia il traguardo delle 50 edizioni la sagra dedicata al cecatiello artigianale, un formato di pasta locale, valorizzato attraverso la degustazione. Organizza il Proloco di San Marco ai Monti.

Il Pennone a Mare – Palo di Sapone, Pozzuoli (NA)

Si tiene generalmente a metà agosto al Molo Caligoliano. Evento organizzato dalla Pro Loco Pozzuoli APS.

Festa in onore di San Rocco e festa del grano, Frigento (AV)

Si tiene generalmente a metà agosto. Festa a finalità culturale, storica e religiosa con sfilata di carri, covoni e mezzetti legati alla tradizione contadina, a cura del Comitato festa parrocchiale San Rocco.

Sera passaie… a Forino, Forino (AV)

Si tiene generalmente a metà agosto nel centro storico. Evento dedicato al recupero del patrimonio storico, culturale e gastronomico irpino e campano (www.libertasforino.it).

Sagra dei cicategli e sausicchia, Campolattaro (BN)

Si tiene generalmente a metà agosto in Piazza Urbano de Agostini. 27ª edizione dedicata a cavatelli e salsiccia, organizzata dalla Pro Loco Campolattaro.

Festone, Grottaminarda (AV)

Si tiene generalmente nella seconda metà di agosto in Corso Vittorio Emanuele. 133ª edizione della storica festa con spettacoli bandistici, luminarie e gare di fuochi pirotecnici, a cura di don Rosario Paoletti.

Festival degli antichi suoni, Novi Velia (SA)

Si tiene generalmente tra fine agosto e inizio settembre. 22ª edizione dedicata ai canti popolari in onore della Madonna del Sacro Monte, ai prodotti enogastronomici e all'artigianato locale, organizzata dall'associazione "Nascette a Novi".

Arret o' Vic ré Monache, Forino (AV)

Si tiene generalmente a fine agosto a Largo Rossi. Evento a finalità culturale per la valorizzazione del territorio forinese.

Festa in onore di Maria SS. di Carpignano – Regina d'Irpinia, Grottaminarda (AV)

Si tiene generalmente tra fine agosto e inizio settembre nella frazione Carpignano. Evento in memoria del ritrovamento del quadro della Madonna nera, con rievocazioni religiose, canti e prodotti enogastronomici, a cura dell'associazione "M. SS. di Carpignano".

Settembre

Sagra del pomodoro, Striano (NA)

Si tiene generalmente nella prima settimana di settembre in via Risorgimento. 21ª edizione per la valorizzazione dei prodotti tipici e delle professionalità artigianali locali, organizzata dalla Pro Loco Striano.

La Festa degli Antichi Sapori, Castellammare di Stabia (NA)

Si tiene generalmente a metà settembre in Traversa Fondo D'Orto. Seconda edizione dedicata alla storia del Ponte Persica, con racconti storici, canti e balli popolari, spettacoli comici e degustazione di fior di ricotta, fagioli canari e carciofi di Schito. Organizza l'Associazione Quartiere Attivo.

Sagra del fungo porcino, Castelcivita (SA)

Si tiene generalmente nell'ultima settimana di settembre nel centro storico. 31ª edizione dedicata al fungo porcino, a cura della Pro Loco di Castelcivita.

Ottobre

Sagra della castagna del Partenio, Arpanise (BN)

Si tiene generalmente a metà ottobre in Contrada Russi. 28ª edizione per la valorizzazione della castagna del Partenio, organizzata dalla Pro Loco "Generoso Papa" di Arpanise.

53ª Sagra della Castagna, Sicignano degli Alburni (SA)

Si tiene generalmente su due weekend nella seconda metà di ottobre. La sagra valorizza il prodotto castanicolo con percorsi gastronomici, rievocazioni delle tradizioni locali, somministrazione di castagne, miele, salumi e formaggi, oltre alla vendita di manufatti artigianali in legno, vimini e ceramica. Organizza il Comune di Sicignano degli Alburni.

Festa della patata di montagna di Castelcivita, Castelcivita (SA)

Si tiene generalmente nell'ultima settimana di ottobre nel centro storico. 13ª edizione dedicata alla valorizzazione della patata di montagna, il "Biancone di Castelcivita", organizzata dall'Associazione "la Pagoda".

Novembre

Novello e castagne, Torrecuso (BN)

Si tiene generalmente a metà novembre in Piazza Fusco. Ottava edizione a finalità culturale, religiosa, sportiva e di volontariato, a cura del Forum Giovani Torrecuso.

Sagra del fagiolo di Controne, Controne (SA)

Si tiene generalmente tra fine novembre e inizio dicembre. Quarantesima edizione dedicata al fagiolo e all'olio locali, organizzata dal Comune di Controne.