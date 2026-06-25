Aeroporto Napoli Capodichino chiuso un mese a novembre: voli per Madrid, Barcellona e Malpensa spostati a Salerno

I voli per alcune destinazioni come Madrid, Barcellona e Milano Malpensa saranno spostati da Capodichino a Salerno a causa dei lavori nello scalo napoletano nel mese di novembre: l’elenco.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'Aeroporto di Napoli-Capodichino chiude per quasi un mese il prossimo novembre per i lavori di rifacimento della pista. I voli per alcune importanti destinazioni come l'Iberia per Madrid, il Vueling per Barcellona e l'Easy Jet per Milano Malpensa saranno spostati per questo periodo all'Aeroporto Costa d'Amalfi di Salerno-Pontecagnano. Questo il piano della riprogrammazione dell'offerta al momento previsto per l'assegnazione degli slot, a quanto apprende Fanpage.it, ma il programma non è ancora definitivo e si resta in attesa di conferma da parte di altri vettori e della conferma dell'operatività di Aeroitalia, la nuova compagnia aerea italiana, che pure ha molti voli da Napoli. Se ne saprà di più la prossima settimana. Il 2 luglio è previsto, infatti, un incontro tra i vertici di Gesac, la società che gestisce i due aeroporti di Napoli e Salerno, e i sindacati degli aeroportuali.

L'elenco dei voli spostati a novembre da Capodichino a Salerno

Dal 15 luglio prossimo, intanto, a quanto si apprende, l'Aeroporto di Salerno dovrebbe utilizzare anche il secondo terminal. I lavori, infatti, stanno procedendo velocemente. Per quanto riguarda il programma per il periodo dal 1 al 30 novembre, il piano prevede lo spostamento dei voli dall'Aeroporto di Capodichino, che sarà chiuso, a quello di Salerno per diversi vettori. Tra questi, i voli Transavia per Amsterdam, previsti tre volte a settimana (lunedì, venerdì e domenica), l'Iberia per Madrid giornaliero, il Vueling per Barcellona quattro volte a settimana (lunedì, mercoledì, venerdì, domenica), il Luxair Luxembourg Airlines per Lussemburgo due volte a settimana (giovedì e sabato), l'Easy Jet per Milano Malpensa bigiornaliero (lunedì, giovedì, venerdì).

"Decisivo l'intervento di Adv Unite – commenta Cesare Foa, presidente di Adv Unite, l'associazione dei tour operator e delle agenzie di viaggi – perché il sottosegretario Iannone è intervenuto presso Gesac, spiegando che non si poteva chiudere per un mese a gennaio 2026, ma si doveva concertare con le associazioni di cateogoria ed il periodo migliore non era gennaio, dopo le feste di Natale, come inizialmente ipotizzato, ma novembre. Così, l'aeroporto di Capodichino sarà chiuso dal 1 al 30 novembre. Molte compagnie aeree hanno deciso che già il 31 ottobre pomeriggio non atterreranno a Napoli e la stessa cosa avverrà il 1 dicembre, perché in caso di maltempo potrebbero esserci difficoltà a ripartire".