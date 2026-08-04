Napoli, 1600 passeggeri bloccati sulla nave per Palermo senza aria condizionata per un guasto: arriva la polizia

Trasporto pubblico a Napoli

Odissea per 1600 passeggeri della nave Gnv Splendid senza aria condizionata per oltre 5 ore a causa di un guasto. Annullata la partenza per Palermo.

La nave Gnv Splendid / Foto Vesselfinder

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Proteste e tensioni sulla nave Gnv "Splendid" ancorata al porto di Napoli e diretta a Palermo a causa di un guasto che ha mandato in tilt i condizionatori. Oltre 1600 persone, tra passeggeri ed equipaggio, sono rimasti bloccati sul traghetto che sarebbe dovuto partire ieri sera, lunedì 3 agosto, attorno alle 20, ma che è invece rimasto fermo a Napoli, senza aria condizionata. Solo attorno all'una di notte, la compagnia avrebbe avvisato i viaggiatori, tramite Sms, come riporta il Tgr Campania, della disponibilità di un rimborso per un pernottamento in hotel, nonché della necessità di abbandonare le cabine e di sgomberare le auto dall'area di sosta della nave, in modo da consentire l'uscita dei mezzi appartenenti a chi aveva deciso di abbandonare la nave. A quel punto la protesta dei viaggiatori, con il nervosismo già alle stelle per l'attesa al caldo da oltre 5 ore, è scoppiato. Ci sono stati attimi di tensione ed è stato necessario l'intervento della polizia a bordo per riportare la calma.

I viaggiatori ripartiranno per Palermo con un altro traghetto

I viaggiatori hanno criticato la carenza di informazioni da parte della compagnia, che solo in piena notte, secondo la loro versione, avrebbe avvisato dell'annullamento della partenza. Intanto, la società, dopo aver offerto il rimborso per la sistemazione alternativa con l'allestimento degli alberghi, ha annunciato anche la riprotezione questa mattina sulla nave GNV Polaris, proveniente dalla Sicilia, che ha attraccato nel porto di Napoli e che ripartirà attorno alle 11 alla volta di Palermo, una volta ultimate le pulizie e le attività preparatorie per il viaggio. I passeggeri della Splendid, però, dovranno rifare il check-in. Attualmente sono in attesa al porto per imbarcarsi sulla nuova nave. Per le richieste di rimborso o ulteriori informazioni, come comunicato dalla compagnia, i passeggeri possono rivolgersi al servizio clienti GNV attraverso i canali ufficiali della Compagnia oppure alla biglietteria GNV presso il porto di Napoli.

Gnv: "Profondamente rammaricati"

Gnv, in una nota, si dice "profondamente rammaricata per i disagi" e spiega l'accaduto: "A causa di un improvviso problema tecnico al sistema di climatizzazione, la nave Splendid, prevista ieri sera in partenza da Napoli per Palermo con circa 1.400 passeggeri a bordo, non ha potuto effettuare la partenza programmata. La partenza era prevista per le ore 20.00 e sin dal manifestarsi della problematica, l’equipaggio e i tecnici della Compagnia hanno lavorato per individuare e risolvere il guasto, mantenendo costantemente informati i passeggeri sull’evoluzione della situazione. Intorno all’1.00 di notte, a seguito delle verifiche effettuate, la compagnia in accordo con le Autorità ha disposto l’annullamento definitivo della partenza".

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"Ai passeggeri – conferma la compagnia di navigazione – è stata offerta la possibilità di sbarcare autonomamente qualora non intendessero proseguire il viaggio. Circa 200 persone hanno scelto di rinunciare alla partenza e hanno quindi lasciato la nave. Per i passeggeri rimasti a bordo, GNV ha predisposto la riprotezione sulla Polaris, che ha anticipato il proprio arrivo a Napoli alle ore 6.00 di questa mattina e partirà indicativamente alle ore 11.00 alla volta di Palermo. A tutti i passeggeri riprotetti saranno garantiti a bordo colazione e pranzo, oltre all’assistenza prevista dalla normativa vigente. Tutti i passeggeri coinvolti – sia coloro che hanno scelto di rinunciare al viaggio, sia coloro che sono stati riprotetti sulla Polaris – avranno diritto ai rimborsi e all’assistenza previsti dalla normativa".

“Siamo profondamente rammaricati – conclude – per i disagi e gli inconvenienti sofferti dai nostri passeggeri a causa di questo imprevisto tecnico. Comprendiamo le difficoltà che una situazione di questo tipo può aver comportato e ci scusiamo sinceramente con tutte le persone coinvolte. La sicurezza, il benessere e il rispetto dei diritti dei nostri passeggeri restano la nostra priorità assoluta. Ringraziamo l’Equipaggio e le Autorità competenti per la gestione della situazione e per la collaborazione prestata nell’assistenza ai passeggeri".