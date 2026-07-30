Metro 1 di Napoli ad agosto sospende le corse fino alle 2 di notte. La Linea 6 chiude alle 14

Trasporto pubblico a Napoli

Nuovi orari di agosto della metro Linea 1: stop ai prolungamenti notturni fino al 3 settembre. La metro Linea 6 dal 10 al 23 agosto chiude alle 13,50.

La metro Linea 1 di Napoli / immagine di repertorio

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La metro Linea 1 di Napoli chiude prima la sera ad agosto: stop ai prolungamenti serali fino alle 2 di notte del venerdì e del sabato. Il taglio delle corse scatterà da venerdì 7 agosto e durerà fino al 3 settembre. Manca il personale, che è in ferie. Da lunedì a domenica, ha comunicato Anm, il metrò effettuerà servizio ordinario con l'ultima corsa dal Centro Direzionale in direzione Piscinola alle ore 23 e da Colli Aminei in direzione Centro Direzionale dalle ore 22,36. Disagi in vista anche per gli utenti della metro Linea 6, che dal 10 al 23 agosto chiuderà in anticipo tutti i giorni attorno alle 14, con l’ultima corsa al pubblico da Mostra e da Municipio alle 13,50. Intanto, oggi la Funicolare di Chiaia ha chiuso su tutta la tratta alle 13,15 a causa di un guasto tecnico.

Metro Linea 1: niente corse notturne e 3 stazioni chiuse fino a settembre

Per quanto riguarda la metro Linea 1, la sospensione delle corse notturne si aggiunge alla chiusura delle tre stazioni di Piscinola, Chiaiano e Frullone, che si protrarrà fino al 13 settembre. In questo caso, il motivo è legato al completamento della sostituzione dei binari lungo la tratta, essendo scaduta la manutenzione ventennale. L'anno scorso venne sostituito il primo binario, questa volta si procede al secondo. La metro sta garantendo comunque alcune corse in una sola direzione la mattina presto Piscinola-Colli Aminei (6-8 circa) e la sera tardi (21,50-23,40 circa) in direzione opposta. Il Comune di Napoli e l'Anm hanno istituito anche delle navette bus sostitutive, che collegano le tre stazioni chiuse. La Linea 1 potrebbe chiudere anche nel 2027 per una quindicina di giorni, come anticipato da Fanpage.it, per sostituire lo scambio dei binari a Piscinola.