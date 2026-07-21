Turista straniero rischia di essere investito da treno alla stazione di Portici: “Niente sottopassaggio e annunci solo in italiano”

Trasporto pubblico a Napoli

Assoutenti Campania: “Alla Stazione Fs di Portici Granatello non c’è sottopassaggio e gli annunci del transito dei treni Av sono solo in italiano. C’è rischio per i turisti”

Passeggeri attraversano i binari alta velocità alla stazione di Portici / Foto Assoutenti Campania

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Niente sottopassaggio alla Stazione Fs di Portici del Granatello e gli annunci dall'altoparlante sono solo in italiano. Un turista straniero mentre attraversa i binari si salva per un soffio dal passaggio di un treno alta velocità Freccia Rossa. A segnalare l'accaduto è Roberto Capasso, presidente di Assoutenti Campania, che ha assistito alla scena. "È avvenuto la settimana scorsa – afferma Capasso – l'ho visto con i miei occhi. Il turista si è salvato per miracolo, mentre attraversava i binari. L'annuncio del passaggio del treno freccia rossa era stato dato dagli altoparlanti, ma solo in italiano. Non essendoci sottopassaggio, quasi tutti attraversano i binari a loro rischio e pericolo, senza nessun controllo, come testimoniano le immagini scattate. È una situazione di grave rischio, che ho segnalato anche ai dipendenti di Fs presenti in loco".

Alla Stazione di Portici Granatello non c'è sottopassaggio

La Stazione FS Portici del Granatello è uno snodo importante per i trasporti nel vesuviano. Purtroppo, non è dotata di sottopassaggio: non è stato possibile costruirlo a causa della conformazione del territorio. L'altra banchina fronte mare si può raggiungere solo attraversando i binari. Il collegamento tra binario 1 e 2, infatti, avviene solo attraverso una passerella pedonale a raso. Caso molto raro. Il transito dei viaggiatori da una banchina e l'altra dovrebbe essere vigilato dal personale di stazione, ma spesso i turisti vanno da soli per fare prima. "Il problema è che su questi binari, dove l'accesso è libero – sostiene Capasso – passano i treni freccia rossa ad alta velocità. C'è solo questo annuncio in italiano che dice ‘treno in transito', ma senza un controllo continuo. La settimana scorsa un turista ha attraversato i binari ed il treno era in transito. Stava quasi per essere investito. Ho segnalato questa problematica al personale di stazione e mi auguro che Ferrovie dello Stato possa intervenire con maggiori controlli contro questa pratica pericolosa e affinché dalla sala operativa siano fatti annunci anche in inglese o altre lingue comprensibili ai numerosi turisti stranieri".