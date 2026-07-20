Metro Linea 6, addio ai treni degli anni ’90: smontati e portati via, a ottobre arrivano i nuovi

Trasporto pubblico a Napoli

I vecchi treni della metro Linea 6 degli anni ’90 saranno smontati e portati via. Ad ottobre arriveranno i nuovi convogli.

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Addio ai vecchi treni degli anni '90 della metro Linea 6 di Napoli. Saranno smontati e portati via. Erano stati in servizio dal 2007 al 2014 e poi ancora dal 2024 ad oggi. Per rimetterli in moto, due anni fa fu necessario ristrutturarli e revampizzarli, per adeguarli alle nuove normative e ripulirli dai graffiti dei vandali. Mentre una spesa di 1,6 milioni fu stanziata per riparare le ruote che si erano incrinate a causa dell'inutilizzo prolungato. Adesso, andranno in pensione per sempre. Saranno sostituiti da ottobre da nuovi treni Hitachi Rail STS, di nuova fabbricazione, molto più funzionali.

"L'ultimo viaggio e l'ascesa – commenta l'assessore ai Trasporti, Edoardo Cosenza – È venuto il momento. Linea 6. I treni più vecchi, praticamente inutilizzabili da tempo, vanno via. A sinistra l’ultima partenza da Municipio. A destra la spinta finale nell’area da cui nei prossimi giorni verranno smontati e tirati via, piazzale Tecchio. Rivedranno il cielo dopo 36 anni…Devono far spazio ai nuovi Treni Hitachi, moderni, spaziosi e frutto del PNRR del Comune di Napoli. Passi verso la totale modernizzazione della Linea 6″.

A piazzale Tecchio sono in corso i lavori di allargamento del deposito officina che consentiranno di calare i nuovi treni che sono più lunghi dei precedenti. Il primo convoglio nuovo dovrebbe arrivare ad ottobre. L' officina fu costruita nei primi anni 2000 assieme al prolungamento della linea da Augusto a Mostra. I vecchi treni erano dei tram T67 di Firema, ristrutturati per funzionare come LTR90, linea tranviaria rapida. Il Comune sta realizzando anche un altro deposito, molto più capiente, nella zona di Bagnoli.