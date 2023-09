Trasporto pubblico a Napoli

La maledizione della Linea 6: le ruote dei treni si rompono durante le prove. Se non riapre si perdono i fondi europei La Metro Linea 6 è chiusa da 10 anni, dovrebbe riaprire a giugno 2024 con i 6 treni di Italia ’90. Ma le ruote si sono rotte durante le prove. Sono fuori produzione e vanno ricostruite. Nel 2025 dovrebbero arrivare i primi 4 nuovi modelli di treno.

A cura di Pierluigi Frattasi

Ancora ritardi per la metro Linea 6 di Napoli chiusa dal 2014. Le ruote elastiche dei 5 trenini LTR90, risalenti a Italia '90, si sono rotte durante le prove per rimetterli sui binari in vista della riapertura della linea nel 2024. Vanno ricostruite velocemente, altrimenti la metro rischia di non riaprire entro giugno dell'anno prossimo, non essendoci i treni, e si rischia di perdere i fondi della Comunità Europea, che ha fissato proprio per quella data il termine ultimo per la rendicontazione.

Le ruote dei treni napoletani ricopiate dalla metro di Genova

Il problema è che quelle ruote sono fuori produzione, essendo passati 30 anni. Da qui, la necessità di trovare un modello compatibile in tempi brevi. Dopo un attento studio, si è deciso di utilizzare le ruote della metropolitana di Genova, anche questa inaugurata per Italia'90, che usa treni molto simili a quelli della Linea 6 di Napoli. Le ruote dei treni napoletani saranno quindi riprodotte su quel modello per il quale è stata verificata la compatibilità.

Sostituirle costerà 1,6 milioni di euro

Saranno disponibili a Napoli non prima di metà ottobre e installate sul primo treno testa di serie, in sostituzione delle vecchie ruote danneggiate. Costo dell'operazione 1,6 milioni di euro, che saranno erogati dal Comune alla società Hitachi Rail STS (concessionaria) con copertura dai fondi FSC 2014-20. Le prove di circolazione inizieranno, quindi, a metà novembre. Subito dopo, si svolgeranno i collaudi sugli altri 4 treni della flotta ANM per l’esercizio sulla tratta Mostra/Mergellina-Municipio.

La Linea 6 riaprirà con i trenini di Italia '90 restaurati

Tempi stretti, insomma, per la riattivazione della metropolitana Linea 6, chiusa ormai da quasi 10 anni, dopo il crollo di Palazzo Guevara di Bovino alla Riviera di Chiaia. I 6 trenini acquistati per Italia '90 da allora sono fermi in deposito, che si trova sotto piazzale Tecchio a Fuorigrotta. Alcuni di questi lo scorso febbraio sono risultati ancora vandalizzati con i graffiti. I treni vecchi, modello LTR90, ossia vecchi tram riadattati, che sono stati in funzione tra il 2007 e il 2024, dovranno essere rimessi a nuovo prima di poter tornare a circolare sui binari.

I vecchi treni sono già stati restaurati, con la manutenzione straordinaria di pantografi e carrelli e l'implementazione di nuovi sistema di frenatura automatica e di protezione della marcia ATP e TLC. Lo scorso febbraio, però, durante le prove per la rimessa in esercizio dei treni Linea 6, l'Anm ha scoperto che le ruote dei treni erano danneggiate:

"Durante le prove di circolazione per la re-immissione in esercizio dei treni LTR90 – scrive l'Anm – sono state rilevate alcune rotture dei perni delle ruote elastiche montate sui carrelli dei treni ANM. La soluzione prospettata dalla Concessionaria, che ho prontamente fornito la disponibilità a collaborare sul tema, è la sostituzione delle ruote già approvate all'inizio degli anni '90 per la linea metropolitana di Genova (come si è potuto desumere dalla documentazione probatoria rinvenuta dalla società Concessionaria. La Concessionaria si è resa disponibile ad avviare da subito la produzione delle nuove ruote pur nelle more delle necessarie approvazioni ai sensi della Circolare Ministeriale n. 201/83″.

Le prove integrate per la reimmissione dei vecchi treni LTR90 sui binari sono iniziate nel 2021.

"Nel corso delle prove – scrive il Comune di Napoli – seppur dopo percorrenze molto limitate, e del tutto inaspettatamente, sono state rilevate alcune rotture dei perni delle ruote elastiche installate sui veicoli LTR90". Si tratta di ruote non più in produzione. Per questo devono essere sostituite con ruote di altro tipo, idonee e compatibili sia con i vagoni che con gli impianti.

Quando riapre la metro Linea 6 di Napoli

La metro Linea 6 a Napoli dovrebbe riaprire a giugno 2024 con 5 treni, dei 6 acquistati durante Italia '90. La frequenza delle corse dovrebbe essere inizialmente di 13 minuti. L'anno dopo, invece, nel 2025, dovrebbero arrivare i primi 4 treni nuovi, che avranno vagoni più lunghi, da 39 metri, rispetto agli attuali, e saranno del modello “MetroGenova 4a generazione”. Lo scorso luglio, l'Anm ha chiesto a Comune di Napoli e Hitachi Rail STS (concessionaria) di contrattualizzare l'acquisto dei nuovi convogli. Il deposito dei treni dovrebbe sorgere, poi, nell'area FS Campi Flegrei, visto che al momento non c'è modo di inserire questi nuovi treni sulla linea.

La tratta Mergellina-San Pasquale consegnata a luglio

I lavori sulle opere civili della tratta Mergellina-San Pasquale, inclusa la camera di ventilazione di piazza Vittoria, sono state ultimate il 24 luglio 2023 e consegnate in anticipo. Sono in corso le verifiche e le prove funzionali della Commissione di Agibilità per il nulla osta ministeruale alla sicurezza per l'apertura al pubblico. La commissione il 19 luglio 2022 ha annunciato che ci saranno verifiche anche sulla tratta Mostra-Mergellina. L'attivazione della tratta Mostra-Municipio avverrà con i vecchi treni LTR90.

La Linea 6 va riaperta entro giugno 2024, perché questo è il termine posto dalla Commissione Europea per la rendicontazione della spesa e la conferma dei finanziamenti. I tempi sono molto stretti, come rileva il Comune nella delibera di finanziamento per la sostituzione delle ruote: "L'intenso programma di verifiche e prove funzionali attuato dalla Commissione di Agibilità si è prorogato ben oltre i tempi inizialmente programmati, tenuto conto che, per la subtratta Mostra-Mergellina e per i veicoli LTR90 essi non sono stati ancora avviati". I nuovi finanziamenti prevedono, oltre a 1,6 milioni per le ruote, anche 3,5 milioni ad Anm per le attività ordinarie. Più altri 8,8 milioni ad Hitachi per altre attività sugli impianti di linea e distribuzione.

Le prove dei treni nei prossimi mesi

In questi mesi saranno effettuate le prove dei treni che viaggeranno senza passeggeri. Tecnicamente si chiama "esercizio in bianco" e sarà attuato secondo le seguenti fasi e relative tempistiche: