Trasporto pubblico a Napoli

Napoli, disastro metro: Linea 1 bloccata su tutta la tratta, Linea 6 a mezzo servizio Ennesima giornata di passione per pendolari e turisti a Napoli: due mezzi su rotaia non funzionano.

A cura di Redazione Napoli

Mattinata di passione per i pendolari napoletani. Dalle ore 11:20 di oggi, 2 luglio, la circolazione della Metro Linea 1 è sospesa su tutta la tratta, senza preavviso, a causa di un guasto tecnico non meglio precisato.

Disagi anche sulla Linea 6, dove dalle 11:35 la circolazione è limitata alla tratta Mostra – Chiaia, con conseguenti ritardi e affollamenti alle fermate.

L’Azienda Napoletana Mobilità non ha ancora comunicato i tempi di ripristino completo del servizio. Migliaia di utenti sono stati costretti a cercare soluzioni alternative per spostarsi in città, tra autobus già sovraccarichi e traffico in rapido peggioramento.