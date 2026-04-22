Aeroporto Napoli Capodichino, nuova navetta bus dalla metro Linea 1 Tribunale da maggio: orari delle corse

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Una nuova navetta bus collegherà la stazione Tribunale della metro Linea 1 all'Aeroporto di Capodichino a partire dal prossimo maggio. Lo shuttle si chiamerà "Capodichino Link" e avrà corse ogni 30 minuti dalle 6,30 del mattino fino a mezzanotte, andando a coprire, quindi, l'intero orario di servizio del metrò. La navetta, in pratica, collegherà il nuovo capolinea della metropolitana, che al momento attesta invece al Centro Direzionale, allo scalo partenopeo, nell'attesa dell'apertura della nuova stazione metro Capodichino, prevista per la metà del 2027.

La stazione Tribunale della metropolitana sarà, infatti, quella attiva più vicina all'aeroporto. I lavori sono finiti, mancano solo gli ultimi collaudi. La navetta bus è un servizio aggiuntivo che il Comune e l'Anm intendono offrire ai turisti nell'attesa della attivazione della stazione metro di Capodichino. Il servizio shuttle va ad aggiungersi all'Alibus, che fa stazionamento al Porto e in piazza Garibaldi. Si potrà, in questo modo, utilizzare la metropolitana Linea 1 e scendere con i bagagli direttamente a Tribunale e poi da qui prendere la navetta per l'aeroporto e viceversa.

Gli orari della nuova navetta bus Tribunale-Aeroporto

Anm e Comune non hanno ancora ufficializzato gli orari e la data di partenza della nuova navetta bus. Tuttavia, a quanto apprende Fanpage.it da fonti accreditate, il nuovo servizio shuttle del "Capodichino Link" dovrebbe partire a maggio ed essere attivo tutti i giorni dalle 6,30 a mezzanotte, con corse ogni 30 minuti.

La navetta percorrerà la corsia di destra di Viale Fulco Ruffo di Calabria, la strada che collega la Tangenziale di Napoli al terminal 1 dell'aeroporto, dove si trova l'area arrivi e partenze. Nella zona dell'Aeroporto si prevede anche un aumento del traffico, per la presenza della nuova navetta, con possibile allungamento dei tempi di percorrenza, in particolare negli orari di punta, tra le 5,30 e le 9,00 e le 15,00 e le 17,30. Questa soluzione provvisoria dovrebbe durare, come detto, fino al completamento previsto della stazione della metropolitana a metà del 2027.