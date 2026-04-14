Metro Linea 1 Tribunale, la nuova stazione aperta entro maggio: avrà due uscite

La stazione della metro Linea 1 di Tribunale aprirà entro maggio: in corso le ultime prove. Avrà due uscire in via Aulisio e via Nuova Poggioreale.

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La nuova stazione metro Linea 1 di Tribunale aprirà entro maggio. Il Comune di Napoli accelera per ultimare le ultime prove, con qualche settimana di ritardo rispetto alla deadline. A febbraio, infatti, era stata annunciata dal sindaco Gaetano Manfredi l'inaugurazione per Pasqua 2026, il 5 aprile scorso. La nuova fermata sorge alle spalle della sede Procura della Repubblica di Napoli. Avrà due ingressi: uno in via Domenico Aulisio, l'altro in via Nuova Poggioreale. Una volta aperta al pubblico, sarà il nuovo capolinea della Linea 1, attualmente attestato al Centro Direzionale.

Le prove tecniche per aprire la nuova stazione erano partite lo scorso novembre. Proprio per questo motivo, la metro ogni settimana chiude in anticipo di 2 ore, per tre-quattro giorni. La stazione dell'arte di Tribunale è stata realizzata dall’architetto svizzero Mario Botta. Negli scorsi mesi sono stati pubblicati i rendering sulla pagina di Metropolitana di Napoli, la società incaricata della realizzazione dell'infrastruttura.

La stazione sarà alle spalle della Procura

La stazione si sviluppa su due livelli: il piano biglietteria, posto a quota strada ed il piano banchina posto a 8 metri di profondità a tre binari. Il suddetto livello è costituito da una banchina laterale a servizio binario pari ed una banchina ad isola per le corse barrate e il binario dispari. Il piano biglietteria, come già detto, completamente fiori terra ha le tre pareti poste a sud, est e ovest con parti vetrate mentre la parte nord, lato edifici, è cieca. Il progetto della stazione Tribunale prevede anche la riqualificazione urbana della zona d’intervento in sintonia con il volere dell’amministrazione comunale di risanare un’ampia area oggi costituita da industrie dismesse da anni.