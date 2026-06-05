Vomero, Campi Flegrei, spiagge di Miseno: il bus 150 Eav torna attivo dal 7 giugno

Come comunicato da Eav il bus, che ogni estate collega Napoli a Bacoli, sul litorale flegreo, tornerà attivo da domenica 7 giugno.

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Dalla collina del Vomero alle spiagge di Miseno direttamente con l'autobus: a partire da domenica 7 giugno, infatti, tornerà attiva la linea 150 di Eav che collega ogni giorno il quartiere collinare di Napoli al litorale di Bacoli, nei Campi Flegrei. Ad annunciarlo è stata proprio Eav, l'azienda del trasporto pubblico della Regione Campania: l'autobus tra il Vomero e Miseno sarà attivo per tutta l'estate, con partenza alle ore 8 da Napoli e ultima corsa alle ore 18 da Bacoli. Il servizio è di importanza strategica per la mobilità e la circolazione nell'area flegrea, soprattutto a Bacoli, dove ogni estate, proprio per la presenza di numerose spiagge e lidi attrezzati, il traffico automobilistico è spesso congestionato.

Gli orari delle partenze del bus 150

L'autobus estivo 150 di Eav che collega Napoli e Bacoli parte, come detto, dal quartiere Vomero, precisamente da piazza Muzii, alle ore 8, per arrivare al Capolinea di Miseno. Ecco, di seguito, il percorso e gli orari del bus, sia all'andata che al ritorno:

Dal Vomero a Miseno

Napoli/piazza Muzii: 8-9-10-11

Napoli/via Altamura: 8.05-9.05-10.05-11.05

Napoli/via Gemito: 8.10-9.10-10.10-11.10

Napoli/via Piave: 8.15-9.15-10.15-11.15

Napoli/Loggetta: 8.20-9.20-10.20-11.20-16-17

Bacoli/via Enea: 8.50-9.50-10.50-11.50-16.40-17.40

Bacoli/Lido Turistico: 8.55-9.55-10.55-11.55-16.45-17.45

Bacoli/Capolinea Miseno: 9-10-11-12-16.50-17.50

Da Miseno al Vomero

Bacoli/Capolinea Miseno: 9-10-15-16-17-18

Bacoli/Lido Turistico: 9.05-10.05-15.05-16.05-17.05-18.05

Bacoli/via Enea: 9.10-10.10-15.10-16.10-17.10-18.10

Napoli/piazza Muzii: 9.50-10.50-15.40-16.40-17.50-18.40

Napoli/via Altamura: 15.45-16.45-17.45-18.45

Napoli/via Gemito: 15.50-16.50-17.50-18.50

Napoli/via Piave: 15.55-16.55-17.55-18.55

Napoli/Loggetta: 16-17-18-19

Tutte le fermate del bus dal Vomero a Miseno

Eav, inoltre, ha comunicato nello specifico anche tutte le fermate che ci saranno lungo il percorso dell'autobus 150. Ecco, di seguito, l'elenco completo: