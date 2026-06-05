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Trasporto pubblico a Napoli

Vomero, Campi Flegrei, spiagge di Miseno: il bus 150 Eav torna attivo dal 7 giugno

Come comunicato da Eav il bus, che ogni estate collega Napoli a Bacoli, sul litorale flegreo, tornerà attivo da domenica 7 giugno.
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A cura di Valerio Papadia
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Trasporto pubblico a Napoli

Dalla collina del Vomero alle spiagge di Miseno direttamente con l'autobus: a partire da domenica 7 giugno, infatti, tornerà attiva la linea 150 di Eav che collega ogni giorno il quartiere collinare di Napoli al litorale di Bacoli, nei Campi Flegrei. Ad annunciarlo è stata proprio Eav, l'azienda del trasporto pubblico della Regione Campania: l'autobus tra il Vomero e Miseno sarà attivo per tutta l'estate, con partenza alle ore 8 da Napoli e ultima corsa alle ore 18 da Bacoli. Il servizio è di importanza strategica per la mobilità e la circolazione nell'area flegrea, soprattutto a Bacoli, dove ogni estate, proprio per la presenza di numerose spiagge e lidi attrezzati, il traffico automobilistico è spesso congestionato.

Gli orari delle partenze del bus 150

L'autobus estivo 150 di Eav che collega Napoli e Bacoli parte, come detto, dal quartiere Vomero, precisamente da piazza Muzii, alle ore 8, per arrivare al Capolinea di Miseno. Ecco, di seguito, il percorso e gli orari del bus, sia all'andata che al ritorno:

Dal Vomero a Miseno

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  • Napoli/piazza Muzii: 8-9-10-11
  • Napoli/via Altamura: 8.05-9.05-10.05-11.05
  • Napoli/via Gemito: 8.10-9.10-10.10-11.10
  • Napoli/via Piave: 8.15-9.15-10.15-11.15
  • Napoli/Loggetta: 8.20-9.20-10.20-11.20-16-17
  • Bacoli/via Enea: 8.50-9.50-10.50-11.50-16.40-17.40
  • Bacoli/Lido Turistico: 8.55-9.55-10.55-11.55-16.45-17.45
  • Bacoli/Capolinea Miseno: 9-10-11-12-16.50-17.50

Da Miseno al Vomero

  • Bacoli/Capolinea Miseno: 9-10-15-16-17-18
  • Bacoli/Lido Turistico: 9.05-10.05-15.05-16.05-17.05-18.05
  • Bacoli/via Enea: 9.10-10.10-15.10-16.10-17.10-18.10
  • Napoli/piazza Muzii: 9.50-10.50-15.40-16.40-17.50-18.40
  • Napoli/via Altamura: 15.45-16.45-17.45-18.45
  • Napoli/via Gemito: 15.50-16.50-17.50-18.50
  • Napoli/via Piave: 15.55-16.55-17.55-18.55
  • Napoli/Loggetta: 16-17-18-19

Tutte le fermate del bus dal Vomero a Miseno

Eav, inoltre, ha comunicato nello specifico anche tutte le fermate che ci saranno lungo il percorso dell'autobus 150. Ecco, di seguito, l'elenco completo:

  • Napoli – piazza Muzii
  • Napoli – via Piscicelli, civico 98
  • Napoli – via Altamura, distributore Erg
  • Napoli – via Altamura, distributore Q8
  • Napoli – via Rossini
  • Napoli – vico Acitillo
  • Napoli – via Gemito, Galiano
  • Napoli – angolo via Gemito via Cilea
  • Napoli – via Piave, farmacia
  • Napoli – via Piave, edicola
  • Napoli – viale Traiano, palina Anm
  • Napoli – Loggetta, edicola
  • Napoli – angolo Loggetta via Terracina, distributore Esso
  • Pozzuoli – via Montenuovo Licola Patria
  • Bacoli – via Miliscola, Lido Sorriso
  • Bacoli – via Miliscola, Lido Virgilio
  • Bacoli – via Miliscola, Lido Turistico
  • Bacoli – via Miliscola, Lido Saturday
  • Bacoli – Capolinea Miseno
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