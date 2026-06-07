Sparatoria a Cavalleggeri oggi a Napoli, tentano di rapinare 17enne: lui si schianta con l’auto per fuggire

Una banda di rapinatori ha tentato di rapinare un 17enne che è fuggito in auto e si è schiantato. Esplosi diversi colpi.

L’auto danneggiata del ragazzo rapinato / Fanpage.it

Tentano di rapinare un 17enne a bordo di un'auto, ma lui fugge e poi si schianta contro altri veicoli in sosta, inseguito dai banditi che sparano all'impazzata in cielo. Scene da far west questa mattina, domenica 7 giugno, a Cavalleggeri d'Aosta, nella zona occidentale di Napoli, tra Fuorigrotta e Bagnoli. L'episodio attorno alle 7,00. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo Radiomobile di Napoli allertati per un tentativo di rapina in corso.

I rapinatori in Suv hanno minacciato il 17enne

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, alcuni sconosciuti a bordo di un Suv avrebbero tentato di rapinare un 17enne, anch’egli al volante di un veicolo, sembrerebbe un’auto. Ne sarebbe nato un inseguimento. Il minorenne, per sfuggire alla rapina, si è schiantato contro alcuni veicoli in sosta, forse, ma è in corso di accertamento, dopo una manovra azzardata, nel tentativo di sottrarsi ai banditi. Ma si tratta solo di prime informazioni, è bene precisare, ancora al vaglio degli investigatori.

Alcune voci parlano anche di una possibile rissa sul posto che avrebbe preceduto la sparatoria. Sembra che il ragazzo fosse uscito poco prima da una discoteca della zona, dove si era recato con l'auto nuova, una Smart, e avrebbe indossato oggetti costosi. Da qui, la possibilità che possa essere stato preso di mira da qualche malitenzionato.

Il luogo dell’incidente a Cavalleggeri d’Aosta / Foto Rosario Pugliese (Europa Verde)

Nonostante il violento impatto, il ragazzo non si è fatto male ed è rimasto incolume. I rapinatori, invece, avrebbero esploso alcuni colpi d’arma da fuoco. Il tutto in un'area residenziale densamente abitata. Per fortuna, non ci sono feriti e non sono stati rilevati danni. Sono in corso le indagini dei Carabinieri della Compagnia di Bagnoli per chiarire la dinamica di quanto avvenuto. I militari dell'Arma hanno eseguito i rilievi del caso e raccolto le prime testimonianze, mentre si cercano eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per avere ulteriori elementi utili a ricostruire la dinamica ed individuare i responsabili. L'episodio avviene ancora una volta nella notte del weekend, quando a Fuorigrotta e Bagnoli ci sono tantissimi giovani in strada, fino a notte fonda, per la movida trascorsa nei locali notturni.

Europa Verde: "Serve più sicurezza a Cavalleggeri"

La zona è stata interdetta alla circolazione per i rilievi balistici. Sulla vicenda interviene Rosario Pugliese, membro dell'esecutivo di Europa Verde: "Il territorio di Cavalleggeri soprattutto nel fine settimana ha bisogno di un controllo ferreo. È un passaggio ai locali e al centro città. Spesso si verificano episodi di inseguimenti, rapine e gare tra auto. Due anni fa, ricordiamo, si è consumato a via Cattolica l'omicidio di Sara Romano. A confermare la gravità dell'accaduto sono le numerose testimonianze dei cittadini e dei residenti della zona. Intorno alle 6:00 di stamattina, infatti, moltissimi abitanti sono stati svegliati dal grandissimo fracasso proveniente dal viale principale di via Cavalleggeri. ​Sull'episodio stanno indagando i Carabinieri, intervenuti sul posto per effettuare i rilievi e ricostruire l'esatta dinamica della vicenda".