Napoli, bus Anm imbocca strada contromano a Soccavo e si schianta contro le auto in sosta: autista in ospedale

L’Anm ha annunciato che nominerà una commissione e avvierà una indagine interna per ricostruire l’accaduto.

Momenti di paura nel pomeriggio di oggi, lunedì 6 luglio, a Soccavo, quartiere della periferia occidentale di Napoli: un autobus di Anm della linea R6, per cause che sono ancora in corso di accertamento, ha imboccato contromano via Stanislao Manna, andando a concludere la sua corsa contro alcune automobili in sosta. A raccontare la vicenda è stata, in serata, proprio Anm, la società partecipata del Comune di Napoli che gestisce il trasporto pubblico nel capoluogo campano: come rende noto la società, per fortuna, nessuno dei passeggeri a bordo è rimasto ferito, anche se gli occupanti dell'autobus, subito dopo l'impatto, presi dallo spavento, si sono precipitati all'esterno dell'abitacolo.

Anm condurrà una indagine interna sull'incidente

Diversa la sorte, invece, per il conducente dell'autobus, che è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all'ospedale più vicino per essere sottoposto a tutti gli accertamenti del caso; l'uomo è stato sottoposto anche agli esami per riscontrare l'eventuale presenza di sostanze alteranti nel sangue al momento dell'incidente, esami che hanno dato esito negativo. Oltre alle indagini delle forze dell'ordine, anche Anm ha annunciato che nominerà una commissione e avvierà una indagine interna per accertare dinamica e responsabilità dell'incidente.