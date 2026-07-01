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Napoli, investito da un’auto mentre attraversa la strada: morto un uomo a Secondigliano

Il tragico incidente si è verificato nella mattinata di oggi. Rilievi affidati alla Polizia Municipale di Napoli; la salma della vittima è stata sequestrata.
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A cura di Valerio Papadia
Immagine di repertorio
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Un tragico incidente stradale si è verificato nelle prime ore della mattinata di oggi, mercoledì 1° luglio, a Secondigliano, quartiere della periferia settentrionale di Napoli: un uomo di 78 anni è stato investito e ucciso da un'automobile mentre attraversava la strada. L'incidente si è verificato in via Roma verso Scampia, in direzione del Quadrivio di Secondigliano, intorno alle ore 4.50: stando a una prima ricostruzione, il 78enne stava attraversando la strada quando è stato colpito da un'automobile in transito. Sul posto sono intervenuti prontamente i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.

Oltre ai soccorritori, sul posto sono giunti anche gli agenti dell'Unità Operativa Infortunistica Stradale della Polizia Municipale di Napoli, che hanno eseguito tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente: gli agenti hanno ascoltato le testimonianze dei presenti e visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. La conducente dell'automobile è stata sottoposta ai dovuti accertamenti per determinare l'eventuale assunzione di alcol o droga; alla donna è stata sequestrata la patente di guida, così come il telefono cellulare, al fine di verificare se fosse stato utilizzato mentre era al volante. Anche la vettura, inoltre, è stata posta sotto sequestro.

La salma della vittima, infine, è stata sottoposta a sequestro e messa a disposizione della competente Autorità Giudiziaria, che dovrà decidere se disporre l'eventuale esame autoptico.

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