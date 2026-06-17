Investito mentre va in bici a Castel Volturno: Luigi Esposito muore a 74 anni

La donna alla guida dell’auto che ha investito il 74enne è stata denunciata per omicidio stradale.

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Tragico incidente stradale nella serata di ieri, martedì 16 giugno, a Castel Volturno, nella provincia di Caserta: un uomo di 74 anni, Luigi Esposito, è stato investito da un'auto e ucciso mentre percorreva la Strada Statale Domitiana in sella alla sua bicicletta. Stando a quanto si apprende, il 74enne si trovava nei pressi di un bar quando è stato investito dalla vettura: dopo l'impatto, secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe battuto violentemente la testa contro il parabrezza dell'auto, finendo poi sull'asfalto.

Soccorso dal 118, Luigi Esposito è stato trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso della clinica Pineta Grande, dove purtroppo è deceduto, poco dopo il suo arrivo, a causa delle ferite riportate nell'incidente. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Castel Volturno che, coordinati dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, hanno eseguito i rilievi del caso e hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente. La conducente della vettura è stata denunciata per omicidio stradale; gli agenti hanno sequestrato il suo cellulare, l'auto e la bici coinvolte e la cartella clinica della vittima.

Solo 24 ore prima un'altra vittima della strada a Castel Volturno

Soltanto il giorno prima dell'incidente in cui ha perso la vita il 74enne Luigi Esposito, a Castel Volturno, precisamente nella zona di Ischitella, si è verificato un altro incidente stradale mortale: Jacopo Fisciano, 27 anni, infermiere dell'ospedale Cotugno di Napoli, ha perso la vita in un incidente in moto. Il giovane, che stava tornando dal mare, avrebbe perso improvvisamente il controllo del mezzo a due ruote, andando a schiantarsi contro il muro di uno stabilimento balneare.