Spara al vicino in faccia con una pistola ad aria compressa: lite condominiale degenera a Castel Volturno

L’uomo, insieme ad un altro soggetto, ha poi pestato selvaggiamente il vicino di casa: i due aggressori sono stati pertanto denunciati dai carabinieri.

Una lite condominiale è degenerata ed è sfociata nel sangue a Castel Volturno, nella provincia di Caserta, dove un uomo ha sparato al volto il suo vicino di casa con una pistola ad aria compressa e, poi, insieme a un altro uomo, lo ha selvaggiamente picchiato. La vicenda si è verificata nel pomeriggio di ieri, domenica 5 luglio: sul posto sono intervenuti i carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, che hanno denunciato in stato di libertà un 30enne e un 40enne, ricostruendo poi quando accaduto poco prima del loro arrivo.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti dei militari dell'Arma, tra il 30enne e il suo vicino di casa, un uomo di 50 anni, sarebbe nato un diverbio per questioni condominiali che, nel giro di pochi istanti, è degenerato. Nel corso della lite, il 30enne avrebbe impugnato una pistola ad aria compressa, liberamente in commercio, sparando contro il volto del vicino di casa da distanza ravvicinata. Ferito e disorientato dal colpo ricevuto in faccia, il 50enne ha tentato di allontanarsi, ma è caduto al suolo; in quel momento, il 30enne ha iniziato a colpirlo con pugni e calci, unitamente al 40enne, nel frattempo giunto anche lui sul posto.

Il malcapitato è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, dove è tuttora ricoverato per le ferite riportate; le sue condizioni, ad ogni modo, non sarebbero gravi. I carabinieri, giunti sul posto, hanno identificato i presunti responsabili dell'aggressione e hanno sequestrato la pistola ad aria compressa utilizzata dal 30enne, una Walther Umarex calibro 4,5 di libera vendita e detenzione.